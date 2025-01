Ovo je bolelo: Luka pred svima Enu Čolić proglasio sujetnom, da li će mu oprostiti ove reči? (VIDEO)

Dao svoj sud!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Marku Đedoviću.

- Navešću pozitivan pomak onih koji su shvatili da nema takmičenja sa mnom, pa su se prešaltali. To je trio fantastiko, Aleksandra, Milovan i Ivan. Aleksandru neću da stavim, imam pravo da budem pristrasan. Ivan i Milovan uskaču u izlaganja, to je normalno jer obojica gaje simpatije prema Aleksandri. Za Milovana ne mogu da verujem da je tako velika ljubav nestala preko noći. Treći je Mateja, oni su tri fantastiko u borbi za Aleksandrinu ljubavi pažnju - govorio je Marko.

Posle njega glasao je Luka Vujović.

- Kraljica bakšiša koja je ovde stupila u ljubavni razor sa Ivanom, posle prešla na Miljanu, pa pokazala sujetu, a tako isto i dok je nama spremala i čistila. Nismo joj dali na značaju, pa je sve pobacala. Ona je jasno tokom rijalitija ustajala i Eni govorila da je najlepša, a kad je Ena nije izdvojila kad je navodila lepe devojke, ovo je uradila jer je to ženska sujeta. Nju niko ne primećuje, pa neću ni sad da je navedem. Treće mesto je Aneli, sećam se kad je Mateja rekao da neće da bude sa njom, a utorak mislim da je pristala na igru da bi dokazala. Mislim da je sve to što se dešava ženska sujeta. Dok su Ena i Peja ležali u krevetu, ona je govorila: "Evo šta radi majka", to je sujeta. Drugo mesto je Ena, mnogo više sujete je pokazala od Aneli. Pogotovo kad je ušla i rekla Mateji da treba da ga bude sramota jer je sa Aneli. Prvo mesto je Miljana Kulić - pričao je Vujović.

