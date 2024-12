Ovo nisam video u životu: Ivan misli da će Milovan moliti Aleksandru za oproštaj, uradio detaljnu analizu njihovog odnosa! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" ugostila je Ivana Marinkovića, koji je dao svoj sud o ulaska Milovana Mitića i njegovom odnosu sa Aleksandrom Nikolić.

- Ja sam možda očekivao da će on da uđe, po njenoj priči, ali ovo jeste najveći utisak što smo mi prekinuli. Ništa mi nije jasno, možda sad jer smo večeras malo duže razgovarali. Ona je mene ostavila dan pre nego što je on ušao, kao da je nešto naslutila. Sad je situacija da ja ispipavam teren. Do danas sam bio siguran gledajući njih dvoje da su blizu pomirenja. Njoj je za mene ozbiljan manipulator, ovo nisam još video u životu ili je dobro pripremljen i znao je da će ružnom pričom da je vrati. Večeras sam je slušao i rekla mi je da su sličnu situaciju imali napolju i smatram da su navikli na takvu vrstu odnosa. Mislim da mu je ovo taktika koja mu je do sad uspevala i zato sam mislio gledajući nju da je tražila razgovor kako bi sprečila da loše priča i pomirila se sa njim - govorio je Ivan.

- Šta se večeras promenilo? - upitala je Ivana Šopić-

- Promenio sam mišljenje večeras jer vidim da je htela da obavi razgovor sa njim, iako ja mislim da nema o čemu. Ona više ne ide u pušionicu, okreće mu leđa. Bili smo nas troje, on je bio okrenut leđima i video sam da se okreće i traži njenu reakciju. Mislim da će on sad da moli za oproštaj - pričao je Marinković.

- Da li pominje intimne dodire jer je to ljubomora ili da joj ne bi palo na pamet da se pomiri sa tobom? - pitala je voditeljka.

- Mislim da su dve stvari u pitanju, neprijatno mu je da gleda devojku sa novim dečkom. Trebao sam da pazim na nju, imam osećaj krivice. On njoj nabija osećaj krivice i mislim da je za dva dana uspeo da joj to ubaci u glavu. Šta je ona napravila? Prevarila oženjenog muškarca sa slobodnim? Ima još stvari, ali videćemo - dodao je on.

Kakav ti je Milovan? - pitalaje Ivana Šopićka.

- Trenutno se igram sa njim. Mislim da će tek da uđe u rijaliti mašinu. Igram se, izgleda da smo on i ja previše bliski i da se šalimo, ali mislim da i on isto radi sa mnom jer nam je odnos trenutno neprirodan. Tome je doprinela Aleksandra jer da je ostala uz mene ja tako ne bih reagovao, ali mi je dala priliku da saberem i izbistrim celu situaciju. On je radio na buvljaku i to su ljudi koji moraju da budu snalažljivi, ali mislim da nema namazanost koju imam ja. Aleksandra mi je pričala da kad se posvađaju ode na pumpu pored nje zgrade, sedi satima i gleda u njen prozor da bi ga ona pozvala. Moć ubeđivanja da skine odgovornost da je on odgovaran i da nakon tih sati ide kod žene kući - pričao je Ivan.

- Da li misliš da je zato pokrenuo razvod da bi imala veću odgovornost jer je ušla u ljubavnu priču sa tobom? - pitala je Ivana.

- Ako je to uradio možda može da pređe preko svega ovoga, ali onda nije trebao da krene sa tim napadačkim stavom - rekao je on.

- Kakave su tvoje emocije sad? - upitala je voditeljka.

- Teško mi je, nisam bio u ovakvoj situaciju. Fali mi ono što sam imao sa njom ovih dana. Ljubomoran sam kad zagrli nekog, a ja ne mogu. Ona me čas pita što ne priđem, a čas da ne prilazim - rekao je Ivan.

Autor: A. Nikolić