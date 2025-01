Šok na samom startu: Anđela uputila izvinjenje Jeleni zbog svih uvreda, a evo koga je poslala u izolaciju! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Ja sam i sa Jelenom i Urošem u dobrom odnosu, ali sam sa Jelenom u boljoj komunikaciji. Jelena je jedna od retkih osoba o koju sam se ja ogrešila i jako mi je žao zbog toga, svaki dan žalim. Iako ti to nisam rekla, čekala sam do sada da joj to kažem. Bila sam u raspravama sa njenim mužem, ali ona mi nikada nije ružnu reč rekla. Hvala ti što brineš o mom psu. Što se tiče veze sa Urošem, mislim da si nezadovoljna u tom odnosu. Pričam i iz svog iskustva, čim osetiš to onda beži. Ja imam mišljenje da se Urošu dopala Ena, zato mislim da ne trebaš previše da se daješ. Nadam se da si prihvatila izvinjenje, stvarno mi znači. Ako se vratiš u vezu s njim, trebaš da uvedeš neko poštovanje - rekla je Anđela, pa se osvrnula na Uroša:

- Što se tiče tebe i Jelene, mislila sam da si ušao u vezu s njom, kao što si ušao u vezu i s Mimom. Mislim da ti je vremenom bio sve čvršći odnos sa Jelenom, a onda kad se desilo ovo s Enom, ti si mene totalno demantovao. Mene nervira kada neki muškarac dođe i kaže: ''Ne bih bio sa Enom, ne privlači me''. Ko ne bi bio sa Enom? Iskrenije bi mi bilo da kaže: ''Da bio bih s njom''. Mislim da trebaš mnogo više poštovanja da imaš prema Jeleni, u tom nekom vašem odnosu ti nisi ispao fer. Mislim da si švaler, pop*cljiv si. Mislim da bi trebao iskreniji da budeš prema Jeleni, iako imaš svoju ženu i devojku, mislim da voliš negde da šmekneš. Jelenu zadržavam, njega šaljem - rekla je Anđela.

Autor: N.P.