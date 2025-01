Šok! Milovan otkrio odakle datira poznanstvo Miće i Aleksandre, zbog ovoga je brani od svih! (VIDEO)

Niko ne bi rekao!

Milovan Minić i Elvin Kadrić proćaskali su o Aleksandri Nikolić, te je Milovan tom prilikom stavio Kadri do znanja da je Lepi Mića brani zato što je bio dobar sa njenim pokojnim dečkom i da zbog toga oseća ogromnu potrebu da bude uz nju.

- Ja sam Aleks fino posmatrao, bila mi je zanimljiva. Ona kao da je u nekom filmu, izgleda kao da ima neku ulogu. Sama sebe nešto fura, sad je kao slomljena nešto i hiperaktivna- rekao je Kadra.

- Ma da, video sam da ti je bila zanimljiva. Ja sad kad pričam nešto i kad se okrenm i pogledam te, osećam se kao da smo razmenili rečenicu u sekundi, tačno znam šta želiš da kažeš - rekao je Milovan.

- Jasna je priča, glupo je kad ti dođeš i neko te ubeđuje u nešto, a ti znaš gde je svaka marka otišla - rekao je Kadra.

- Pa da, ali kad sam ja pričao o tome? - upitao je Milovan.

- Pa nikad - rekao je Kadra.

- Mića uporno sinoć priča: ''Šta si dao?'', pa šta te boli ku*ac. Stariji je čovek, pa neću da ga diram. Šta si zapeo više, mislim ja znam što. On je bio dobar s njenim pokojnim i sad oseća potrebu. Na šta to liči, te brani Sofiju, te brani ovu, pa kako to? Sinoć je zapeo, nisam mogao da ga iskuliram - rekao je Milovan.

Autor: N.P.