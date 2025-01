Žestok duo: Prošli kroz strašni sud Kačevende i Đedovića, Milenino izlaganje je Jelenu i Uroša ostavilo bez teksta! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Nominacije", a nominovani učesnici ove nedelje su Jelena Ilić i Uroš Rajačić. Sledeći učesnik koji je dobio reč bio je Marko Đedović.

- Što se tebe Jelena tiče, možda nekad budeš starleta, a od onog što je jeo sa tobom 6 godina, šmeker nikad neće. Sve najgore su rekli za tebe oni koji su jeli sa tobom, živeli sa tobom, to govorio o njima. Mislim da su ovde ljudi spremni da za određenu svotu novca, ili bitnost urade najgore stvari, i to mi je okej da sa tim istim osobama ranije nekad nisu živeli. O tebi nemam loše mišljenje. Ulepšala si mi pet nedelja prošle sezone, ja sam ti zahvalan za to, zamisli koliko bi ti bio zahvalan da si mi ulepšala 6 godina. Draga si mi osoba, ja te gotivim. Rekao sam ti za Uroša, ako vam je lepo budite zajedno, ako ne i to je okej - rekao je Đedović.

- Što se tiče Uroša, tebi i Eni je zamereno. Previše ozbiljno si shvatio Enin inat i da si se zaljuljao. Smatram da to nije pametno uopšte, i da ti to ne treba. Mislim da imaš emocije prema Jeleni, kao i ona prema tebi - rekao je Đedović.

- Što se tiče mene i Uroša, kada je ušao prošle sezone bio mi je interesantan, onda ga je neko pogrešno posavetovao. Vređali smo se na maks, mada mislim da on nema loše mišljenje o meni. Zna i on da ja nisam imala lošu nameru prema njemu. Mislim da je interesantan, nezreo je i vetropir - rekla je Kačevenda.

- Mislim da nije zaljubljen u Jelenu, ona će tu da naje*e. Iskoriostio je kada je bila najslabija. Što se Jelene tiče, naš odnos nikada neće biti popravljiv. Lagala je više puta ove sezone. Spominjala mi je kako žalim majku, i šta treba da obučem kako bih žalila istu . Mislim da je nesrećna i iskompleksirana žena, isfrustrirana svakako - rekla je Kačevenda.

Autor: K.K.