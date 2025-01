Mrzim te: Ena i Peja opet uživaju u svojim ljubavnim igrarijama i igri mačke i miša! (VIDEO)

Na korak do pomirenja?!

I ako im je odnos i dalje na klimavim nogama, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, opet sve više vremena provode zajedno. Oni su tokom emisija skoro pa nerazdvojni, a svaku priliku koriste da jedno drugom pokažu emocije.

Peja i dalje pokušava da glumi hladnoću, ali mu ne polazi za rukom. Ena je u jednom momentu otišla do kuće odabranih da popravi šminku, koju joj je Peja pokvario, a on je to iskoristio kao idealnu priliku da se poigra sa njom.

Nakon što je Peja uplašio Enu, ona mu je uzviknula

- Mrzim te! - rekla je Ena, kroz smeh.

Autor: K.K.