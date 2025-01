Uroš rastavio Rajačića na činioce: Nazvao ga slabim muškarcem, pa Jeleni pružio punu podršku da nastavi dalje sama! (VIDEO)

Pokazao mu ko je i šta je!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Obradović kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Naš odnos je nepromenjen, Uroš uspe da me iziritira za petnaest minuta, ali mi smo od početka dobri. Sa Jelenom sam u dobrim odnosima, nikad nisam čula da je ružnu reč rekla o meni. Ona je glasala da se Luka ne vrati, tako da ću shodno tome ostaviti Uroša - rekla je Sandra.

- Jelena je moj prijatelj od starta ovde, mislim da joj ovaj kreten nije potreban ovde. Dovoljna je sama sebi ovde. Uroš je jedini muškarac koji me ovde nije uvredio, nisam nešto raspoložena tako da ću ostaviti Jelenu - rekla je Kristina.

- Jelena me dugo nije gledala u oči. Ulažeš u sebe, to što sam pomenuo da si zla, to je možda zbog Ivana. Krenuli su bolji dani za tebe, trebaš da budeš srećnija. Što manje duela, bićeš bolja i veselija. Ako sam ja nju izdao, tu je Ivan da kaže. Jelena ideš iz greške u grešku. Uroša neću komentarisati, sačuvaću Jelenu - rekao je Kadru.

- Za mene je Rajačić kompleks i loša osoba, on je ceo fejk. Pokazao je da nema mu*a. On se svađa sa ženama, a muškarcima ćuti. Nije muškarac kojeg Jelena zaslužuje, ona je jaka žena za njega. Svi smo svedoci kako mu je Ivan poklanjao stvari prošle sezone, po tome nije pokazao svoju muškost. Meni je on kopija Filipa Cara, da jače vetar dune, oduvao bi te. Jelena se promenila na bolje ove sezone, smatram da nema tu neke zaljubljenosti između nje i Uroša. Mislim da kod nje radi strast, između nje i Ivana nisu i dalje razrešena posla. Ostaviću Jelenu - rekao je Uroš Stanić.

Autor: N.P.