TA OSOBA ME VIŠE NE ZANIMA: Asmin progovorio o pomirenju Stanije i Aneli, osuo rafal po Aniti, Stanija ga PREKINULA: Možeš to i na lep način da kažeš (VIDEO)

Nije mogla da ne reaguje!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", voditelj Joca novinar je posetio Linc, grad u kom živi i radi verenik Stanije Dobrojević, rijaliti zvezde, Asmin Durdžić.

Ovog puta, Joca je porazgovarao sa Asminom o najaktuelnijim temama u rijalitiju.

- Dosta se spekuliše o "Elitoviziji", kada su Stanija i Aneli imale suočavanje, došlo je do pomirenja. Bilo je dosta komentara, Anita je rekla da je to bilo fejk, 70 odsto njih je podržalo. Kako ti gledaš na sve to - pitao je Joca.

- Ja jesam spustio loptu sa Sitom i da mogu imati lakše kontakt sa Norom. Nisam nikome ništa oprostio i zaboravio, ali ne želim da nastavljam sukob i da sramotim sebe i svoje dete. Mislio sam da će Aneli nešto da pogreši, Stanija je iskreno spustila loptu. Kako je Aneli nastupila prema Staniji, bilo je korektno. Onda drugi dan da nešto pljuje, to me je jako razljutilo. Shvatio sam da nema šta da spuštam loptu sa Aneli, niti ima tu smisla, ona će probati to verovatno da iskoristi kroz život, tako da me ta osoba ne zanima više u životu - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao kada sam spustio loptu i kada su počeli da pišu da sam se pomirio sa Ahmićkama, pomirio sam se sa Sitom, sa Groficom nikako. Rekao sam da ću biti miran dok mi neko ne dirne Staniju, mamu, porodicu, dete i mene - dodao je on.

- Kako komentarišeš Anitu što je rekla da je pomirenje bilo fejk - pitao je Joca.

- Ne želim nešto sada da vređam, ona je smećarka koja - krenuo je Asmin, ali ga je Stanija prekinula:

- Asmine, sve može da se kaže lepim rečima - prodrala se Stanija.

- Ne zanima me ta devojka, nek se bavi tiktokom i nek komentariše svoj bedni život...Anita je pogrešila kada je rekla da je fejk i sa Stanijine i Aneline strane - rekao je Durdžić.

- Šta ćemo sa Terzom, kako gledaš na sve to - pitao je Joca.

- Meni njegovo "izvini" ne treba, niti može da opravda te reči što je izgovorio, ne bih ga mnogo komentarisao. Meni su ti rijaliti igrači i Terze su meni poput ove čokoladice, nemam komentar za njega...Neki moji momci su zvali da se vide sa Terzinim bratom samo da popričaju, niko im nije pretio kao što su rekli, međutim, mali nije hteo da se vidi, to je završena priča - rekao je Asmin.

O čemu je još govorio, pogledajte u video-prilogu na početku teksta detaljnije.

Autor: Nikola Žugić