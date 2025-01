Za mene je to završena priča: Anđela raskid sa Gastozom doživela kao mačiji kašalj, pa priznala kojim potezom joj je najviše PAO U OČIMA! (VIDEO)

Ogolila dušu nakon kraha ljubavi!

U "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića prva je stigla Anđela Đuričić. Ona je otvorila dušu o svojim osećanjima nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ajde odmah da krenemo od kraja, šta se desilo tokom podele stvari? - pitao je Darko.

- Ništa se nije desilo, pozvala sam njegovog druga. On je mene nešto pitao, nisam ga ni slušala i samo sam iskulirala. Znam da mu je Lule najbolji prijatelj i nije bila loša namera. Ja zaista ne želim komunikaciju sa njim - govorila je Anđela.

- Kako komentarišep što Gastoz gunđa da si degenerik jer preko troje ljudi komunicirate? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ništa ja to ne znam, svi su dobili odgovor da mene ne zanima. Znam da on šalje ljude, kao što je Đedovića sinoć poslao za tortu. Sve odbijam ko god da dođe. Imam razloge zašto ne prihatam. Ima pravo da doživi moje ponašanje kako želi - odgovorila je ona.

- Ako ga voliš i disali ste zajedno, verovatno nije prijatno da čuješ da se tako izjašnjava? - dodao je voditelj.

- Prekrižila sam ga u glavi, na "Pitanjima novinara". Ja sam u rehabu bila okej, a kad je posle imao svoj šou stavila sam tačku. Prekrižila sam opciju za bilo šta sa njim osim komunikacije za stolom. Kad mi dođu pitanja ja ću to da ispoštujem, imam šta da kažem i odgovorim. Ne zanima me sve van stola, verovatno nije fer, ali to je moja odluka kao što je njegova da raskine. Slobodna sam i moj izbor je da nikakvu komunikaciju sa njim nemam. Ja sam njega precrtala u glavi, videćete da je to za mene završena priča - govorila je Anđela.

- Kakva si u dubini duše? - pitao je Darko.

- U petak mi je trebalo vremena da se postavim da me ovo ne dotiče i zato sam sad nasmejana i vedra. Ne doživljam teško, vidi se po meni. Njegova me dobacivanja zagolicaju, ali razmišljam o boljim stvarima i šta ću u spoljnom svetu - rekla je ona.

- Čime te je razočarao i kakav je zapravo Gastoz? Rekla si da je sad onaj pravi, a da izgleda da onaj koji ti je poklanjao pažnju nije bio iskren - dodao je Darko.

- Mislim da ćemo tek videti možda njega drugačijeg, nego što je bio sa mnom. Koliko god da nismo bili zajedno na početku fokus mu je bio na meni, a sad nismo zajedno. To ne mora da bude nešto loše, možda on bude još nasmejaniji jer sam ga gušila i sa mnom je izdržavao zatvorsku kaznu. Ja mislim da on to stvarno misli. Verovatno sam mu bila naporna i teška, ne mogu da kažem da nisam. Nisam mu ništa radila, ali to sam ja. Ja jesam takva, striktna sam, ali svi imamo nešto svoje kako funkcionišemo. On je sam rekao da više nije mogao da trpi te stvari. Zato sam rekla da više nikad neću da pričam sa njim, jer i da sam bila najgora mogaoi si drugačije jer treba sutra nekome da budem devojka i žena. Zameram mu samo što me je lagao. Ne treba da budeš sa nekim ko ti se više ne dopada. On je meni stalno nešto zamerao, bilo je malo preterano i zato sam ga i pitala da li je nervoza zbog mene. Slagala bih kad bih rekla da nemam emocije, ali ću da se trudim da me svaki njegov odgovor njega gadi. Ako osetim da treba drugačije da se ponašam tako će biti. Trenutno ništa nije fejk, nego je tako kako je - pričala je Đuričićeva.

- Kako si protumačila njegovu rečenicu kad je rekao da si najveće zlopamtilo? Da li je peckao tebe za bananu i oživljavanje te priče? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije mi bilo prijatno, jer pored svega što je mogao da kaže za Uroša i mene, nije morao nešto čime me je Uroš provocirao. On nije trebao kao neko ko mene ceni i poštuje da uradi to jer je to oživljavanje nečega o čemu ukućani ne znaju, nego su načuli. Nije mi prijalo. Mislim da mu je namera bila da provocira Uroša, a dotakao je mene - rekla je Anđela.

- Kako zvuči rečenica koju Marku nisi htela da kažeš u šiframa? Na koga je Gastoz bacio oko? - pitao je voditelj.

- Reći ću ti otvoreno, za rečenicu ne mogu da kažem. Ako Nenad u narednom periodu bude ušao u vezu ja ću to fino da sročim i povežem sa datumima. Samo su za Sofiju dolazila pitanja, moram da budem realna. Moram da se ogradim da nisam videla nešto i ne mogu da lažem. Imao je peckalice zbog Uroša. Bilo mi je neprijatno kad joj je poželeo laku noć, to je kao i za bananu samo se ja osećam loše. Neću da pridajem značaju jer sam od danas sama u krevetu. Malo ja to preuveličavam u afektu, ali ako bude nešto reći ću. Ja da umrem ne bih dala neku reakiju - govorila je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić