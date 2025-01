Precrtala sam ga: Sofija istakla da prepušta Terzu Dragani, pa otkrila da li je Gastoz osvojio njeno srce! Evo šta je imala da kaže! (VIDEO)

Da li je bila u potpunosti iskrena?!

Naredna sagovornica voditeja Darka Tanasijevića bila je Sofija Janićijević, koja je prokomentarisala svoj odnos sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Kako je došlo do komunikacije sa Terzom? - upitao je Darko.

- Ja sam spremala sebi čaj, a njega je zanimalo za šta je čaj koji ja pijem. Odbrusila sam ju i rekla da ne treba da ga zanima, to. Precrtala sam ga. Ne gledam ga i ne znam što želi da priča sa mnom. Čim mu neko kaže da sam lepa i atraktivna, njemu proradi kompleks - kazala je Sofija.

- Zbog čega ti smeta njegov odnos sa Draganom? - upitao je Darko.

- Dragana me je tokom ''Nominacija'' juče kontantno gledala. Nije skidala pogled. Očigledno je počeka sve više da se zaljubljuje u Tertu, pa oseća neku sujetu. Ne mislim da inače ima razlog da me gleda s prezirom. Ja joj nisam smetnja, jer me ne interesuje - kazala je Sofija.

Ko te interesuje? - upitao je Darko.

- Niko, veruj mi. Ja volim da ćaskam i pričam sa ljudima. Učesnici misle da nešto postoji s moje strane prema Gastozu, ali nije tako. Ništa ne radim, mislim ni da Gastoz ništa ne radi. Ne osećam da mi on šalje neke signale. Anđela se distancirala od mene, umisislila je kako među nama postoji nešto - kazala je Sofija.

- Zbog čega ste Aleksandra i ti drugačije? Vezujete se za Tetovo i rad tamo, zbog čega se od nje ograđuješ? - upitao je Darko.

- Veoma se razlikujemo. Mislim da ona sama sa sobom nije dobra. Sama sebi je nabila pritisak - kazala je Sofija. +

Autor: S.Z.