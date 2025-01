Ne smiruje se!

Aleksandra Nikolić zapenila je na cimere koji su stali u zaštitu Milovana Minića tokom haosa koji je nastao na "Igri istine".

- Ti si tom čoveku ostavila dete - rekla je Ana.

- Pa? Nije je silovao. Neka priča o deci svojih sestara. Ostavite me na miru p*čke jedne čažljiva, g*vna ljudska. Kad tad ću da dokažem da pričam istinu. A kad on g*vnar kad me vređa? Ološ jedan - urlala je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić