Oglasio se Stanislav nakon što je Anđeli u Elitu poslao 101 ružu: Ja joj nikad ne bih uradio to što je uradio Gastoz!

MMA borac Stanislav Krofak, inače bivši učesnik "Elite 7", svojim današnjim potezom podigao je veliku prašinu u Beloj kući! Naime, on je Anđeli Đurilić poslao 101 ružu i zagonetnu poruku "Budemo videli", o čemu ne prestaje da se priča, a sada se tim povodom oglasio za naš portal.

Pitali smo šta je značio poklon i čestitka koju joj je poslao u Šimanovce.

- To je moja podrška njoj, podrška za najlepšu curu - kroz smeh je poručio Stanislav, pa dodao:

- Budemo videli šta će biti kada izađe, zavisi kako će se završiti sve... Ali, samo znak pažnje i podrška sa moje strane. Budemo videli šta će biti između nas - ostavio je prostor Krofak.

Gastoz je s Markom Stefanovićem komentarisao da Stanislav potencijalno ovim gestom prkosi Maji Marinković, svojoj bivšoj, međutim Krofak ga demantuje.

- Ma, kakva Maja! Sa njom se nisam čuo tri meseca. Kakva Maja, ona me odavno ne interesuje. Davno sam rekao da je Anđela najlepša unutra, sada vidim tamo neke situacije, označavali su me ljudi... Video sam da su ona i Gastoz prekinuli, pa neke svađe... Pa je onda ona rekla nešto:"Budemo videli" i ja sam poželeo da joj pošaljem čokoladu i cveće, podršku - priča Stanislav i dodaje:

- Nisam ništa hteo da šaljem dok je bila u vezi. Bila je zauzeta, sada je slobodna, poslao sam joj znak pažnje i budemo videli kako će se sve završiti do kraja... Ako bude slobodna, sama, budemo videli šta će biti sa nama kada izađe - iskren je Stanislav.

Upućen je u udarna dešavanja u "Eliti", a ne krije da ga je šokirala sinoćnja svađa Anđele i Gastoza i polivanje kečapom.

- To sam video. To nije džentlmenski, ja joj to nikada ne bih uradio - poručio je Stanislav.

Autor: Darko Tanasijević