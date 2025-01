Ja sam lično znala da je Stefani trudna: Šokantno priznanje bivše učesnice Elite, evo kada je saznala da će Munja postati otac (VIDEO)

Tamara Glavonjić bez dlake na jeziku dala svoj sud o aktuelnim dešavanjima u "Eliti8"!

U emisiju "Pitam za druga", na Red tv-u uključila se bivša rijaliti učesnica Tamara Glavonjić, koja je veoma poznata na Tik- toku, pa prokomentarisala akruelna dešavanja u "Eliti8", i otkrila šokantnu informaciju, da je znala za trudnoću Stefani Grujić.

- Je l' si ispratila sve što se desilo sa Terzom? - pitali su Tamaru.

- Terza je puno grešio i u sedmici, pogotovo sad u osmici. Mada, ja vidim da je njemu jako teško zbog svega što je uradio. Mogu ja njega da pljujem, da je ološ. Mislim da tu može da dođe i do pomirenja između Terze i Milice - rekla je Tamara.

- Vi ste bili zajedno? - pitali su voditelji.

- Pa ne, nismo mi bili službeno zajedno. Više je to bio neki inat - rekla je Tamara.

Na račun Sofije, Tamara i nema mnogo ružne reči.

- Dobro je ona i prošla kako je i mogla, uradila sam ja sličnu stvar i mnogo gore prošla. Mada je težina mnogo veća kod Sofije, jer je Milica tada bila trudna - rekla je Tamara.

- Šta misliš o Munji, i o njegovoj situaciji? - pitao je voditelj.

- Mislim da će on biti jako dobar otac, pričali smo mi dosta puta o tome. Da se to nije znalo, u to ne verujem. Lično ja sam znala da je Stefani trudna. Pre mesec dana sam ja to saznala - rekla je Tamara.

- To je neko iz prošle sezone rijalitija, taj neko ti je rekao? - pitali su Tamaru.

- Da, ne moram ja da kažem ko je tačno to. Munja je već rekao - rekla je Tamara, pa nastavila:

- Jako mi je ružan postupak od Stefani, nije to Munja zaslužio. Imali su oni neke čarke, ali to bi trajalo jedan dan. Stefani je meni govorila da je Munja manipuliše. On je želeo da sve bude po njegovom. Tako mi je ona pričala - rekla je Tamara.

- Kako si ti reagovala kada si saznala za to? - pitali su Tamaru.

- Nisam ja u kontaktu ni sa kim iz rijalitija. Ni sa Matorom, Stefani ni Majom - rekla je Tamara.

- Šta imaš da nam kažeš da Gastoza i Anđelu? - pitao je voditelj.

- Meni su oni bili simpatični, možda ja grešim. Nisam videla neku ljubav, ali bili su mi slatki - rekla je Tamara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.