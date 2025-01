Majka Aleks Nikolić zarežala na Milovana nakon optužbi da je htela da podvodi svoju ćerku kad je imala 16 godina: Hitno preduzela ove mere

Milosava Pravilović, majka učesnice "Elite" Aleksandre Nikolić, oglasila se za naš portal nakon brojnih šokantnih informacija koje je javno u rijalitiju o njenoj ćerki izneo njen bivši oženjeni ljubavnik Milovan Minić.

Milovan je zapretio da će se ovih dana javno obratiti Urošu, bivšem Aleksandrinom mužu, kojem će otkriti informacije na osnovu kojih će Aleksandri, navodno, u potpunosti moći da oduzme starateljstvo nad njihovom ćerkom, zbog čega se sude, na šta Milosava kaže:

- Neka kaže šta god hoće. Ako neko ima materijala protiv njega, imam ja, i to za ozbiljne, a ne obične stvari, tako da... - otkrila je Milosava.

Minić je u petak na "Pitanjima novinara" otkrio da je Milosava želela da podvodi svoju ćerku Aleksandru kada je imala svega 16 godina, kao i njene sestre, zbog čega će, po svemu sudeći, biti tužen.

- Preduzećemo mere, svako će odgovarati za ono što je kriv i za ono što je govorio. Nas nekoliko je uključeno to, završavaćemo to na svoj način sa dokaznim materijalima svim. Neka priča ko šta hoće, ali snosiće posledice. Ovo je prešlo sve moguće granice. Radi se o jednoj osobi s ozbiljnom šifrom, to i lud vidi - priča Milosava, koja potvrđuje ćerkine priče o Milovanovim "mutnim", protivzakonitim radnjama.

- Aleksandra ništa lagala nije, samo to ću reći. Neću ništa da pričam, sve će izaći na videlo i sve će se saznati - poručila je za Pink.rs Aleksandrina majka.

Autor: Darko Tanasijević