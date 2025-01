On je jedno smeće: Bebica izvređao Đoleta zbog loše podele, ubeđen da se uvlačio cimerima jer nema petlju! (VIDEO)

Urnisao ga!

U toku je emisija '''Izbor potrčka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a na samom startu, reč je dobio Nenad Macanović Bebica kako bi prokomentarisao ''Podelu budžeta'', ovonedeljnog vođe, Đoleta Kralja.

- Ja sam mu rekao da je njegova podela najjača. Ja sam ga toliko vređao, čak sam mu rekao: ''Smeće si''. Anđela je devojka koja mu daje obrok svaki dan, a on joj daje srednji budžet. Svaku emisiju sedi ovde i pljuje Aneli sa Slađom. Podela mu je bila smešna. Kada je bila emisija ''Nominacije'', on je o Terzi i Sofiji rekao za trideset sekundi nešto što su svi već pominjali. Iskoristio je sve što radi Slađa, da bi bio u centru pažnje - rekao je Bebica, ali ga je Slađa prekinula:

- Što te boli naša pažnja? - upitala je ona.

- Cela podela mu se svela na Aneli, dodeljuje budžet Eni, a pljuje Aneli. Kada je isapo haos sa Mićom, izjavio si Aneli one gadosti, tad sam te i ja vređao. On ne može da bude dvoličan i troličan zato što je glup. On je najveće smeće u kući. Kad je bio ''Narod pita'', on je tada zvao, a ja sam ga i tad napušio - rekao je Bebica.

Naredni je reč dobio Luka Vujović kako bi prokomentarisao ''Podelu budžeta'', Đoleta Kralja:

- Imale su negativne ankete gde je on komentarisao i rekao ljudima sve najgore. On je šoumen, ali danas to nije bio. On možda nije očekivao da će biti vođa, pa je tako odragovao, ne znam - rekao je Luka.

- On nije morao da vređa da bi rekao svoje loše mišljenje o ljudima. Mislim da je on bio i u ''Zadruzi 5'', a ni tad ni sad nije iskoristio priliku da kaže pravo mišljenje - rekao je Bebica.

- Iako on nije rekao svoje pravo mišljenje, opet je izazvao reakciju malim budžetima. Ne znam šta ti se desi da kad imaš svojih pet minuta i kad si u centru pažnje, da ti to ne iskoristiš. Očekivao sam da ćeš biti oštriji, ne znam zašto to nisi bio. Znam da te ljudi gotive i da je mnogo bolje tvoje učešće ove sezone nego ranije. Milovanu si rekao ono što misliš, dok si Mateji dao mali budžet s razlogom, a opet nisi rekao taj razlog. To su bile tvoje prve suze ovde, a to ne pomeneš. Imaš svoj isti šablon, samo imena menja - rekao je Karić.

- Sa Mićom sam u jednom od razgovora došao do toga da ipak nisam opsovao majku Đoletu. Ja sam rekao ''Je*em ti mamu'', a ti si rekao: ''Pa dobro, mrtva je''. Meni je Đole danas trećem ili četvrtom dao budžet, što znači da sam mu očigledno bitan. Da sam ja delio budžet, ja bih bio baš na teškom zadatku i mučio se da mu dam mali budžet. Ja razumem kad ima toliko malih budžeta, pa onda daš nekome. Meni je dao trećem ili četvrtom, znači bio je njegov izbor koji će mi dati - rekao je Mateja.

