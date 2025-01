KARAMBOL: Anđela i Keti se u brutalnom sukobu vređaju za sve pare, Gastoz doživeo pomračenje i počeo da urla na sav glas! (VIDEO)

Opšte rasulo u Beloj kući!

U toku je emisija "Pretres nedelje" i voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o raskidu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditelj je dao reč Stefanu Kariću da ih komentariše.

- Čuo sam svašta, sa svima se slažem i menja mi se mišljenje. Ja večeras ni ne smatram da su raskinuli kad čujem kako je brani i kako ona njega brani. Ovo je svađa obična kao i svaka druga, imaju zamerke. Mislim da je Gastozu potreban ventil da se isfiltrira i da će da se pomire i da će biti sve kako treba. U jednom trenutku mislim da se prezasitio, u sledećem da ne može da je gleda očima, a sad mi je mišljenje drugačije. Ja sam imao razne svađe, bacanje slika i onda se pomiriš. Meni je to normalno i zato ne mogu da umem ovo za ozbiljno. Videla sam da je Anđeli drago da idu u izolaciju - govorio je Karić.

- Ona ako hoće da nema komunikaciju, isterala me je iz kreveta i neće komunikaciju sa mnom. Isterala si me, a mogla si da mi kažeš: "Mamlaze, dođi da rešimo stvari" - rekao je Gastoz.

- Ti si rekao da hoćeš da budeš autoriret, onda to ti treba da kažeš. Kad si video da te kulira, trebao si da joj priđeš. Meni je veće foliranje što Anđela priča sa Snupijem u krevetu. Anđela da je svesna da je kraj reagovala bi drugačije i ne bi se predstavila hladno jer ja mislim da je tebi stalo do Gastoza. Ja smatram da ti ne bi uzela cveće da nisi videla njegovu reakciju. Ako ste već raskinuli i nije vam stalo, što onda Anđela kaže da će da tek vidi ako on bude delio cigarete - dodao je Karić.

- Ja sam rekla da on meni nedostaje, to je normalno. Ja nikad nisam rekla da nemam emocije - rekla je Anđela.

- Je l' ste se vi mrzeli ovako kad ste raskinuli? - pitao je Gastoz Mateju.

- Ovo je greška, svaka veza je drugačija. Ne mogu da im zamerim gluposti koje prave sad kad su navodno raskinuli i to bacanje slika jer sam radio iste stvari. Ne treba da se menjate. Sebe si izgubio kad ti je zabranila da komentarišeš da komentariše i da se svađa sa ljudima sa kojima se ona svađa - govorio je Stefan Karić.

- Pitao je on mene da li ti očekuješ da te branim kao Terza Sofiju i da tad može samo nekome da razlupa glavu i da ide kući. Ja sam rekla da to ne zahtevam od njega i nikad to nisam tražila. Mi smo za to napravili kompromis i drago mi je da je to potvrdio - dodala je Anđela.

- Ja sam sto puta rekao da sam išao milom, a da ću onda da idem silom, a onda vidim da nemam autoritet. Ona je tvrdoglava - rekao je Gastoz.

- Koliko god da je Gastoz šoumen, njemu treba devojka koja će da ga gura i treba mu gorivo u kolima u kojem sede. Ti voliš spontano i da imaš nekog da te smeje. Ja sam pričao da ti smetaju neke stvari, sad je ispalo da ti smeta Sofija - dodao je Karić.

- Ti sve daješ Keti koja me pljuje - rekla je Anđela.

- Prestani da me provlačiš, odj*bi u skokovima - odbrusila je Keti.

- Evo tvoj prijatelj mene vređa. Sad se oselila kad je on došao kod nje i ima m*da jer je Gastoz došao. Sad više nema problem sa sinom, jer je Gastoz opet tu - govorila je Anđela.

- Raspadala sam se dva meseca, boli me d*pe za tebe i za njega - vikala je Keti.

- Ja sam odvojio drugarice koje sam ovde stekao zbog tebe i ispao sam p*čka. Raspravljajte se, završite šta imaju - pričao je Gastoz.

- Ona je od prvog dana zaljubljena. Ona je jedna obična funjara. Govori da plače za detetom, a plakala je zbog Gastoza - vikala je Anđela.

- Ti dete porediš sa kerovima - rekla je Keti.

- Beži bre pudlice blajhana. Vožnja funjato. Lošu reč nisam rekla za tebe dok mi je Darko nije rekao da ona jedva čeka da se napije - urlala je Anđela.

- Zbog ovoga nismo zajedno jer imaš teorije zavere. Potvrdio sam ti da je zaljubljena jer sam hteo da te smirim. Mi nismo bliski, ali normalno pričamo - dodao je Gastoz.

- Ona je bolesnica jedna - rekla je Anđela.

- Ja njega nisam zvala da dođe, nego Lule da preduzme jer neću da budem deo toga. Idi kod psihijatra ti si ozbiljno bolesna - govorila je Keti.

- Ona lažno plače. Čim je raskinuo ofarbala se i oživela. Ona više odjednom neće da ide kući. Neka te natakne na onu stvar jer za bolje i nisi. Bolje ja da ne pričam - pričala je Anđela.

- Ako im je Keti problem nemaju problem u životu - rekla je Keti.

- Ruže su te ukaljale, živi sa tim - dodao je Gastoz.

