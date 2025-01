Muče je nove muke: Aleksandra se žali Dragani jer joj je Ivan zamerio njeno raskalašno ponašanje sa Munjezom! (VIDEO)

Novi problem?!

Ivan Marinković zamerio je Aleksandri Nikolić njeno ponašanje u kazinu, problem je nastao kada je vreme na žurki provela sa Slađom Poršelinom đuskajući sa Danijelom Dujkovićem Munjezom. Ona se nakon toga požalila Dragani Stojančević i prepričala joj ceo događaj.

- Rekla sam mu nemoj zbog Slađe, a on mi je rekao da sam ljuta, pa mi zbog toga sve smeta. Nakon toga meni je to Ivan zamerio. Posle toga dolazi on opet i ja sam ga razumela da je on rekao da smo Slađa i ja za vucaranje, to sam ja razumela pogrešno - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.