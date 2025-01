Đavo joj ne da mira: Aleksandra se poverila Rašku, Ivan na korak do nove ŠUT-KARTE! (VIDEO)

Marinkoviću ne bi bilo dobro kad bi video ovaj razgovor!

Aleksandra Nikolić poverila se Rašku Mladenoviću da je imala čudan san, zbog kojeg ponovo razmišlja da li je Ivan Marinković pravi izbor za nju.

- To se više neće desiti, oni misle, ali niti bi moglo, niti će ikad (Mateja?). S Milovanom ništa... S Ivanom sam rekla da ću da poštujem neke stvari, vidim da ispadam loša. Taman sam se usresredila i sanjam, đavo mi ne da mira. Sad se pitam što li sanjam? To nije bezveze, verujem u snove. To je nešto iz nas. Da li taj san meni govori neku realnost i nešto što će da se desi, ali šta? Ne mogu da rastumačim - govorila je Aleksandra.

- Samo će ti se reći. Najbolje je da se ti stabilizuješ i da se dobro osećaš, videćeš šta će budućnost da ti donese - rekao je Raško.

- Namešta se situacija, smiriće se. Ako si sa jednom osobom, sa jednom si i ako je lepo lepo je, ali uvek đavo ne da mira. J*bem ti snove - dodala je ona.

- Đavo je u tebi - smejao se Raško.

Podsećanja radi, kad je Aleksandra rekla da ima tajnu simpatiju, takmičari "Elite" najveće sumnje su bacili na Raška.

Autor: A. Nikolić