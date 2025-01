Varnice ne prestaju: Gastoz otkrio kako ga Anđela provocira, jednim potezom jasno pokazao da između njih nije kraj (VIDEO)

Ne skida osmeh s lica dok priča o njoj!

Nenad Marinković Gastoz ležao je u sobi za izolaciju, a dok Anđela Đuričić još uvek nije došla otkrio je Marku Đedoviću na koji način ga ona provocira. Dok mu je prepričava situaciju iz toaleta sve vreme se smejao, a ostaje da vidimo da li će ih izolacija zbližiti i vratiti na stari odnos.

- Malopre me se tušira i provocira, Mrvica me pitala za neku kremu, a ona kaže: "To je bodi losion sa Tajlanda, nemaš ti pojma", a ja perem zube. Najjača je - smejao se Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić