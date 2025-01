Rešio da stane na put lažima!

Stefani Grujić, postala je tema broj jedan otkako se porodila, nakon tajne trudnoće, i na svet donela sina Konstantina, kog je napravila sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, koji devet meseci nije znao da je ona trudna, već je u "Eliti 8" saznao da je postao otac.

Naime, nedavno je Mrvica u "Eliti" iznela da je Stefani bila sa njenim bratom tokom leta, što je potpuno šokiralo celu naciju, te su se pokrenula šuškanja na ovu temu, te je Mrvičin rođeni brat rešio da stane na put ovim glasinama.

Ekipa portala Pink.rs došla je u posed prepiske Mrvičinog brata u kojoj on, kako možete videti u nastavku, demantuje svoju sestru i priznaje da su on i Stefani bili zajedno, ali da je to bilo davno, da to nije ništa od skorije.

Autor: Nikola Žugić