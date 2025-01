Pevačica Matea Stanković trenutno se nalazi u rijalitiju "Elita 8". Neposredno pre ulaska ona je otkrila pojedine detalje iz svog života koji nimalo nisu prijatni.

Matea Stanković je rođena u mešovitom braku, osetila je tegobu izbegličkog života, a nakon završenog fakulteta odselila se u Austriju gde i danas živi.

- Ja sam dete iz mešovitog braka, mama mi je iz Zagreba, a tata iz Niša. Kao izbeglica sam se doselila u Požarevac gde sam završila školu i fakultet i sticajem okolnosti otišla u Austriju. Ruku na srce, često sam se pitala zašto su me deca zadirkivala govoreći da sam izbeglica, iako možda kao dete nisam razumela šta to tačno znači, nije mi zvučalo lepo. Sigurna sam da mnogi mogu da me razumeju, ali sve je to život. Čovek samo treba uzdignute glave da korača kroz sve nedaće, a i svako iskustvo čoveka ojača, tako je i mene- istakla je Matea za Grand.

Učesnici "Elite 8" roditelji su se razveli, a otac je našao drugu ženu. On je doživeo nesreću nakon koje je preminuo. Matea se setila njenog poslednjeg susreta sa ocem.

- Kada se moj otac razveo od mame, on je ušao u vezu sa drugom ženom. Ta žena ga je jedan dan terala da se popne kod nje na krov i da vrati antenu i on se okliznuo sa krova i pao je na kapiju, pa na beton. On je zapravo poginuo, nije umro prirodnom smrću. Bio je četiri meseca u bolnici. Poslednji put kada sam došla da ga vidim, nisam ga ni prepoznala - ispričala je Matea.

Autor: Nikola Žugić