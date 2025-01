Peja za dlaku izbegao tešku nesreću: Poslušao svoju intuiciju, pa pravom odlukom spasio sebi život! (VIDEO)

Njegovo priznanje izazvalo muk!

U toku je specijalna emisija sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je takmičarima "Elite" spremio posebna pitanja o životnim odlukama, na koja treba iskreno da odgovore. Na Darkova pitanja odgovorila je Milena Kačavenda.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Malo ih je, ima nekoliko brzopletih. Mislim da me je koštala odluka da u šestici prihvatim Anin poziv da budem kontakt osoba. Nisam sanjača do koje mere ću da odem daleko. Mislim da to i dalje trpim jer mi je život bio van očiju javnosti i eto me negde gde nisam htela da budem - rekla je Milena.

- Da li postoji nešto (dobro ili loše) što ste u životu odlučili na brzinu, a da i dan danas osećate posledice zbog toga i šta je to? - glasilo je pitanje.

- Imaju dve bitne odluke koje sam donela brzopleto i dobro su mi donele, to je kad sam rešila da se vratim iz inostranstva preko noći, druga odluka je moj odlazak na kliniku za psihostabilizaciju. Mislim da je značajno jer sam videla da sam loše i bukvalno sam otišla na Google i prvo što mi je izašlo blizu kuće sam otišla. Ja sam se spakovala i došla odmah i to je moja najbolja odluka. Ponosna sam i dan danas na nju - odgovorila je Kačavenda.

Sledeći je odgovarao Jovan Pejić Peja.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Spašavala me je intuicija u životu. Jedom sam doneo odluku da odem iz kafića i da moram da idem kući, napisao sam mu u poruci, a kad smo ustali čuli smo da je uleteo kafić u baštu - rekao je on.

- Koja brzopleta odluka vas je najviše koštala u životu? - glasilo je pitanje.

- Nemam, uvek sam razmišljao - odgovorio je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić