ONA NIJE ZA MENE: Peja progovorio o tatinoj i maminoj čestitki, Ena kroz suze priznala: Ne prihvatam ništa ispod... (VIDEO)

Muk u kući!

Voditeljka Ivana Šopić započela je večerašnju emisiju Pejinom proslave slave i čestitkom oca i majke, Zorana Pejića i Zlate Petrović.

- Šta ti je zaparalo oči - pitala je Ivana.

- Zaparalo mi je oči ona poleđina čestitke, kao venčanje, možda sam ih spojio, šalim se. Pročitao sam celu čestitku više puta, zaparalo mi je to što je moja majka napisala to da ko me je više puta izdao, da ne treba da mu verujem. To se odnosi sigurno na Enu. Treba voleti i treba praštati, ali ne treba praviti od sebe neku ovcu. Bolje je biti usamljeni vuk nego nečija ovca - rekao je Peja.

- Shvatljivo mi je i razumljivo totalno. Upoznala sam ženu, mogu da kažem da je gospođa, mogla je da bude drugačija i da kaže: "Teraj ovu šta će ti to u životu", ja stojim iza svega što sam rekla, ali je razumem. Napisala je: "Voli i praštaj, ali kada neko više puta prokocka tvoje poverenje", tako nešto, stavila je uzvičnik. Napisala je i da kakav god njegov izbor da bude, da imaju podršku i pozdravila je njegove drugove - rekla je Ena.

- Ja sam na nominaciji izneo sva moja osećanja od početka. Razmišljao sam, posle ćemo i videti neke situacije, smatram da jeste prokockala dosta puta šansu - rekao je Peja.

- Moji i nisu nešto podržavali, moje čestitke su i za Novu godinu bile protiv naše veze, moji su napisali: "I Peju", a drugarica najbolja je napisala: "Ako misliš da treba" - dodala je Ena.

- Kada sam video tu njenu facu kada sam bio u crvenom i da se onako podsmeva, bila je demonizovana, meni je dalo za primer to...Bio je i taj klip u petak koji smo svi videli, rekao sam i na intervjuu da sigurno imam emocije u sebi, ali mi je bio i zadovoljen ego jer sam video nešto što sam svojim očima video, dok ostali ljudi to nisu videli. Smatram da u tom trenutku, emocije su mi proradile, srce mi je kucalo, ali sam se pravio da sam hladan i nisam želeo da vidi da sam slab trenutno na nju. Ponašam se sada kao što se ona ponašala, teram neki inat i sve mi je smešno i da nam je naš odnos smešan. Nisam ni ja fikus, i ja sam pogrešio, ali što vidim u njoj to je da je prošla nešto u životu što nisam ja, pa je život iskvario - rekao je Peja.

- Da li Ena misliš da je taj famozni utorak najviše uticao da mu to kažu - pitala je Ivana.

- Mislim da je isključivo zbog tog utorka, ogradili se od toga svega. Meni je krivlje i nije 30/70 - rekla je Ena.

- Da, reći ću da imam emocije prema njoj, ali je loša za mene. Više puta sam to i razmatrao sa prijateljima napolju gde postoje odnosi da se vole, ali nisu jedno za drugo, dolazi do velikih problema i svađa i do nekih situacija gde može jedna osoba da se povredi - rekao je Peja.

- S druge strane, ja ne vidim velike probleme, ja vidim da je naš najveći problem ovo ovde, a što se tiče nas, ne vidim nešto veliko što meni ne odgovara, ja mislim da sam baš za njega! Sve me je slomilo. Neću više da se ponižavam, moje emocije su iste. Moje dugogodišnje veze se završe tako što se ne vidimo više nikada ili posle nekoliko godina. Imala sam sreću da nemam susret sa tim momkom dok prebolim, ja ga ovde svaki dan viđam - rekla je Ena kroz suze.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić