Gastozova šokantna ispovest: Obelodanio jezive detalje iz zatvora na Tajlandu, jedna odluka skupo ga je koštala! (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

U toku je specijalna emisija sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je takmičarima "Elite" spremio posebna pitanja o životnim odlukama, na koja treba iskreno da odgovore. Na red je došao Nenad Marinković Gastoz.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Svi znate da sam bio u pritvoru tri meseca, bio sam optužen za dva dana prekoračenja vize, vožnju pod alkoholom i pečurke. Kazne su bile plaćene, a pečurke sam čekao suđenje. Bila je Nova godina na Tajlandu i imali smo televizore sa aplikacijama i dopisivali smo se sa devojkom iz treće ćelije i pitala je da li je dobro da ima s*ks sa policajcem. Oko tri sam video policajca koji je krenuo ka njenoj ćeliji i čuo sam da devojka vrišti, pa sam počeo da lupam da bih probudio sve. On je rekao da je sve okej i vratio se. Ja sam tad sprečio moguće silovanje jer je ona bila sama. Ja sam na Puketu čekao suđenje i trebao sam da budem deportovan za Srbiju. Oni su tad sve nas strpali u kamion manji od ove kuhinje. Nisu mi našli pasoš i pandur mi je rekao da izmislim da sam ga izgubio da mi naprave hitni. Kad bi saznali da ga nisam izgubio prebacili bi me u pravi zatvor. Rekli su mi da sam preskočio ročište i čekao sam još mesec dana. Eto ja sam zbog te odluke nadrljao. Ona je nakon toga blejala, slikala se sa tim ljudima i otišla kao da se ništa nije desilo. Ja se ne kajem jer mislim da sam uradio dobro delo - govorio je Gastoz.

- Koja brzopleta odluka vas je najviše koštala u životu? - glasilo je pitanje.

- Ne znam, toliko sam brzopletih odluka imao - rekao je Gastoz.

- Da li postoji nešto (dobro ili loše) što ste u životu odlučili na brzinu, a da i dan danas osećate posledice zbog toga i šta je to? - glasilo je pitanje.

- Spržen mi je mozak, mislio sam ovo da kažem i da sednem. Da li znaš koliko ja svaki dan donosim brzoplete odluke - odgovorio je Gastoz.

- Da li je odluka da raskineš sa anđelom bila brzopleta odluka? - pitao je Darko.

- Nije, jeste da sam se iznervirao. Bilo je svađa, to je bilo nešto što sam morao da uradim i i dalje smatram da sam to morao da uradim i da će to da nam donese dobro - rekao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić