Smehotres u Eliti: Uroš Stanić hoće da otvori kliniku, evo kojih pet takmičara bi bili njegovi pacijenti! (VIDEO)

Hit!

U toku je specijalna emisija sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je takmičarima "Elite" spremio posebna pitanja o životnim odlukama, na koja treba iskreno da odgovore.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Uvek donosim brzoplete odluke i to je moja velika mana jer ja ne razmišljam o posledicama, nego što na umu to na drumu, pa se onda kajem - govorio je on.

- Koja brzopleta odluka vas je najviše koštala u životu? - glasilo je pitanje.

- Nemam neko veliko iskustvo, pa nisu ni odluke velike. Možda to što nikad više ne mogu da budem zdravstveni radnik. Bio sam brzoplet i Aneli kad sam joj dao drugu šansu. Ja sam svojim muškarcima i u spoljnom svetu slao tako što sam njihovim porodicama slao, neće mene niko da zaj*be - rekao je Uroš.

- Kojih pet ljudi bi izabrao da neguješ u svojoj klinici? - pitao je Darko Tanasijević.

- Lepi Mića, Gastoz, Aneli bih negovao da bude bolja osoba, Milica i Milena Kačavenda - odgovorio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić