ODREKAO GA SE SA ČETIRI GODINE, DNK JE NAMEŠTEN: Branka svojom životnom pričom izazvala MUK, njenom sinu je otac upisan kao N.N. (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Poznaješ odlično Stefani i znaš da ona razume koliko je teško da odrastaš bez oca, zbog čega misliš da je odlučila da te ne upiše kao oca? Očigledno ima bolju opciju - glasilo je pitanje.

- Želim joj sreću sa boljom opcijom, ja svakako nisam njen izbor, niti idem ka tome. Ako su neke stvari koje sam ja radio ovde u rijalitiju razlog da ona meni ne kaže da postajem otac, to je na njoj. Nikada je neću pljuvati...Imala je sliku i priliku kako je da odraste dete bez oca, pa sada to dozvoljava svom detetu, to mi je strašno. Imali smo anketu ovde u "Eliti 7", glasila je: "Šta mi je žao što sam uradio?", ja sam rekao da mi je žao što sam joj uvredio oca. Ja ću istu ljubav da gajim prema svom detetu, kao što je ona prema svom ocu. Ne postoji nijedan razlog i opravdanje da mi ne kaže i da me skloni od mog deteta - rekao je Munjez.

- Sanja, šta misliš, zašto se odlučila da ga ne obavesti da je trudna - pitao je Milan.

- Možda je kasno saznala, pa nije imala priliku, jer je Munja bio učesnik rijaltiija. Ako se odlučila da ga ne obavesti tokom trudnoće, onda nije trebala ni na ovaj način. Mislim da je trebala da mu saopšti, pa da mu da priliku da se pokaže. Meni je žao zbog toga, jer nanosi najveću štetu svom detetu, on može da ima još sedmoro dece, ali njeno dete će imati samo jednog oca...S obzirom da je ušla sa trudnom ženom u vezu, verile su se, da se sada predstavlja kao otac ili kako već, mislim da je saučesnik. Matora ume da bude ozbiljan manipulator, ja se sećam kako je ona meni neke gluposti nabijala na nos, tako da mislim da joj je bilo lako da izmanipuliše trudnicom - rekla je Sanja.

- Tvoje dete je dete "N.N." oca, šta ženi treba da se desi, pa da odluči da je otac "N.N." - pitao je voditelj Branku.

- Kod mene je bio slučaj da je priznao dete do četvrte godine života. Želeli smo dete i sina, odrekao se deteta u četvrtoj godini...Smatram da je taj DNK namešten. Dete je ostalo s njegovim prezimenom - rekla je Branka.

- Ti si želela da on bude otac tvom detetu, ti tvrdiš da je on biološki otac tvog deteta - pitao je voditelj.

- Smatram da je taj DNK namešten zbog njegove bivše žene, samo su advokati dolazili, nikada nisam dobila taj DNK. Ja sam tražila njega lično preko našeg prijatelja Čede Čvorka, da uradimo taj DNK ponovo, dete je imalo sedam, osam godina i to jutro kada smo ustali, rekao je da neće, znači opet je odustao - rekla je Branka.

- Je l' tvoje dete pati zbog toga - pitao je voditelj.

- Pa u početku jeste, plakao je za njim, želeo je da ga vidi, ali smo nekako majka moja, otac pokojni i ja nadoknadili tu ljubav. I dan-danas ne pati za ocem. Pisao je ocu poruke, a on mu je govorio: "Ti nisi moj sin". Lepo je počeo razgovor, ali je posle Nemanja rekao da neće da čuje za njega - rekla je Branka.

Autor: Nikola Žugić