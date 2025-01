Raskrinkane Uroševe mutnje radnje: Sanja ponovo obelodanila njegovo tajno druženje sa Sofijom, on brže-bolje pokušao da se opravda Milici! (VIDEO)

Ovo mu nije prošlo!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sanju Grujić.

- Sanja šta si videla kada si rekla da je Uroš izdao Milicu? - glasilo je pitanje.

- Zadržaću to za sebe, otkrila sam da je Uroš potencirao da se druži sa Sofijom. Ne kažem da je lažno glumio Milici prijatelja, ali samim tim je to neka izdaja. Vidimo da Aleksandru nije osudio što je ljubavnica, a Sofiju jeste. Osudio je isključivo jer je Miličin prijatelj, ali onda mi nije jasno kako može da se druži sa Sofijom - rekla je Sanja.

- Raskrinkan sam njihovim lažima. To nije tačno, Milica ih je sve demantovala i stala na svoju stranu. Ja sam na Miličinoj strani, nisam preletač kao neki. Suludo mi je da se dovodi u pitanje moje prijateljstvo sa Milicom. Mogla je sve da slaže, ali da se družim sa Masnokosom koja mi je sahranjivala majku, to nikako nije istina. Ja itekako osuđujem Aleks, itekako nisam na njenoj strani, itekako osuđujem ljubavnice. Sanja je prljav igrač koji se služim spletkama - rekao je Uroš.

- On je hvalio Sanju i sve moguće dok nije krenuo da ih provocira. On je Anđelu krenuo da provocira onog momenta kada mu više nije odgovaralo da bude dobar s njom. Sve svoje stavove je pogazio, ne brani nikoga. Marku je tražio režim ishrane da smrša, on je ove godine samo lovac na kadar - rekla je Milena.

- Ja sam Sanju smatrao drugaricom, a ona je mene smatrala potrčkom. Ja nisam izdao nju, samo sam izdao mišljenje o njenom prijateljstvu sa Aneli - rekao je Uroš.

- On je nju zvao, ne Milica njega. Ona je hiljadu puta okretala telefon i govorila: ''Smara me'' - rekao je Terza.

- Meni je Milica pomogla da izađem iz depresije kada me neki dečko pretukao i kada sam nosio kragnu - rekao je Uroš.

- Milica jedino kao svog prijatelja iz rijalija gleda Bebicu. Mali je zvao hiljadu puta, sve svesno radi, napolju je pokušavao da izbaci stori sa njom kad se vidi. On je nju molio pet puta po danu da se vide i zvao je, on nema drugove napolju - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.