RASKRINKAN DO KOSKE! Učesnici UBEĐENI da se Terzi drma tlo pod nogama nakon saznanja da se Sofiji sviđa DRUGI muškarac (VIDEO)

Sve je sada jasno!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Šta misliš za današnje gostovanje Sofije u radiju i da li znaš da se Terza odavno tako nije smejao - glasilo je pitanje.

- Moram da budem iskren, ne kažem, nije imao reakciju ovakvu. Mislim da je razgraničio da neće biti sa njom, ali da imaju normalnu reakciju. Delovao mi je onako zadovoljno...Čuo sam ja i po glasu da je zadovoljan što imaju komunikaciju - rekao je Munjez.

- Sve sam, samo gospođa Terzić neću biti nikada, neće se to dovoditi u pitanje sa njim...Jutros se tako nasmejao dok me je jurio oko zavese, samo što kod mene osmeh jutros nije bio prisutan, a u radiju jeste jer je pored mene bila gospođa Kačavenda. Prvi put me je nekako smandrljao, ja ne padam dva puta na iste fore. Nema šanse, da postoji neka mogućnost, dala bih neki znak. Rekao je jutros: "Nemoj sada kada se ugase svetla da ja pređem kod tebe u krevet" - rekla je Sofija.

- Sprdam se brate, jao, ne smeš ništa da kažeš...Nosi moje čarape cura, blam, koristi moju posteljinu! Zezam se sa njom, ne zanima me u tom smislu, ne gledam je na taj način. Kačavendi se smejem, ženi ispali kutnjaci koliko se smeje. Nisam se uopšte njoj smejao - rekao je Terza.

- Terza je pričao da ne želi da bude podizan za pitanja za Sofiju, sada je naprasno humorističan i šaljiv. Da, usta su mu bila oko cele glave. Njega nervira što je Sofija potpuno suzdržana po pitanju njega, čuo je da se Sofiji dopada neko, čak je primetio i da je smršala...Ti si ljubomoran što te ne j*be dva posto - rekla je Kačavenda.

- Ovo je smešna priča, neka komentariše ove aktuelne teme, ne sme ništa da kaže, pa dođe na Terzu i čarape - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić