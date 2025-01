Haos!

Milan Milošević pročitao je konstataciju Anđeli Đuričić.

- Anđela je niko, Keti je netko, hahahah - glasila je konstatacija.

- Znače mi i jedna i druga. Kao što se Anđela hvali da je brzopleta, tako sam i ja bio bezoplet i to bi bilo to - rekao je Gastoz.

- On je pokazao da sam niko, a da je ona neko. Kada je bilo ono da je loše pričala, on kaže: "Ja njoj uvek kažem nemoj to", on je i dalje neiskren...Zamisli muškarca koji ustane, mislim prvo, kakvo prijateljstvo?! Koji blam šta oni izgovaraju - rekla je Anđela.

- Kako bih je sad nad*vao - rekao je Gastoz.

- On meni stalno govori da smo disali jedno drugom, tri meseca smo sve, kako je u tvom slučaju, kada je tako na mom?! Ovo stalno vađenje...Bolje da ustaneš i kažeš da sam sada niko, da sam bila neko...On pokazuje danima da ne može da me smisli - rekla je Đuričićeva.

- Zato ne možeš da smisliš Milicu Dugalić i Anđelu - rekao je Milan.

- Pa barabar su mi...Okači mačku o rep sa tvojim mišljenjem. Tebi niko ne veruje da si tako stamena i jaka, nisi prva iskrena, tako da ne s*ri - rekao je Gastoz.

- Ti kada nemaš odgovor, sedneš - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić