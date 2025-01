NIJE MU STALO: Jelena opet svojim izlaganjem ubacila Uroša u crveno, njemu pukao film, pa priznao da ne može više da je trpi! (VIDEO)

Haos!

Nakon što su učesnici izneli svoje mišljenje o nominovanim učesnicima Jeleni Ilić i Urošu Rajačiću. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč njima, kako bi i oni dali svoj sud.

- Da li si iznenađen što su učesnici tebe izabrali? - pitala je voditeljka.

- Nisam, očekivao sam da idem u izolaciju. Ovih par hejtera su šaka jada. Očekivao sam mnogo gore iskreno - rekao je Uroš.

- Ne postoji ništa novo što sam čula o sebi. Uroš kaže da su zbog naše veze ljudi počeli da me komentarišu pozitivno. Njegove reakcije su me iznenadile, ali mi je sve jasno. Njemu nije stalo do našeg odnosa. Neko veče kada smo pričali u izolaciji, rekao mi je da su svi skočili na njega zbog klipa, kako je to nepravda. Ne želi da skapira suštinu - rekla je Jelena.

- Jel ima šanse za vas dvoje? - pitala je voditeljka.

- On ima problem, zaboravlja sve što mi pričamo. Nije se pojavio na rođendanu. Vređa me, uvrede su mu katastrofa - rekla je Jelena.

- Koje uvrede ženo, rekao sam da ne mogu da te trpim - rekao je Uroš.

- Pa naravno, večeras mu je najbitnije bilo šta će ljudi reći o njemu, ne o nama - rekla je Jelena.

Moraš da daš poštovanje, da bi dobila poštovanje - rekao je Uroš.

Autor: K.K.