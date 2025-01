Tresli se zidovi! Bebičina i Teodorina veza na klimavim nogama?! Macanović progovorio o poverenju, učesnici poskakali kao opareni (VIDEO)

Haos!

Sledeće pitanje pročitano je Nenadu Macanoviću Bebici.

- Teodora, da li imaš uopšte srama i stida da dopustiš Terzi da te ljubi i grli, a pritom si zauzeta devojka - glasilo je pitanje.

- Terza i ja smo se hiljadu puta zagrlili i poljubili, drugarski. Nije me u vrat poljubio, u obraz je - rekla je Teodora.

- Kako bi bilo da ja Aneli to uradim, šta bi ona rekla?! Ona meni pravi problem za budalaštine - rekao je Bebica.

- Ljudi, on ne može da j*be, on može samo da dr*a - rekao je Đole Kralj.

- Ja sam rekao da me više ništa apsolutno ne zanima, niti može nešto da me dotakne, niti ću da se nerviram. Mi pokušavamo da steknemo poverenje ponovo, što ne verujem da će se desiti. Da, ja sam rekao da je obmana to što ona radi, ja sam rekao da je volim - rekao je Bebica.

- On za svoju devojku i njenu mamu kaže da je k*rvetina - dobacila je Sofija.

- Normalno je da ne može da odoli drugim muškarcima - rekao je Ivan.

- Svoju devojku je napravio najvećom k*rvom - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić