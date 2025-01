Zbog ovoga se najviše kaje: Keti se odrekla direktorske pozicije zbog ovoga, a onda otkrila koji dan joj je promenio život (VIDEO)

To je najviše boli!

Voditelj Darko Tanasijević je upitao Daču Virijevića koja je njegova brzopleta odluka:

- To što sam upisao fakultet je najgora odluka u mom životu,a to nije fakultet koji sam ja želeo da studiram. Maćeha me je naterala na to. Ja sam hteo da upišem Dramski fakultet, ali kada sam čuo kakav je prijemni, ja sam otišao nakon toga, mene su tražili pa su mislili da sam upao u jamu koja je bila pored fakulteta. Pored toga je poznanstvo sa Sofijom bilo brzopleto - govorio je Dača.

- Na dnevnom nivou jesam, ali ja sam ostavila direktorsku fotelju preko noći jer sam ja htela da kuvam. Ja sam studirala komunikaciju, a to je mamina želja bila i ja sam je ispunila. Moram da kažem da će Gastoz meni sutra da spremi ručak. Posle te odluke više nema nazad, moja najbolja drugarica iz detinjstva je pokušavala da priča sa mnom, ali nikada se kafa nije desila, jer sam ja otišla na put,stavila sam druuge stvari ispred prijatelja - rekla je Keti.

- Ja generalno nisam brzopleta, ali desilo mi se da sam dobila poziv za Elitu i ja potpisala i počela da plačem, pokajala sam se kao nikada.

