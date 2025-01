Ponovo otkrivaju prljav veš: Aleksandra optužila Milovana da ju je maltretirao, pa otkrila da se mnogo toga desilo ispred njene ćerke (VIDEO)

Njihov odnos intrigira javnost!

Tokom narednom pitanja Gastoz je otkrio zbog čega ponižava Aneli, a potom je Aleks Nikolić progovorila o odnosu sa Milovanom Minićem:

- Moje dete moja pravila, a meni su smetale neke stvari, kao to što je češkao, meni se to nije svidelo, ja sam svoje dete ostavila svom ocu - govorila je Aleksandra.

- To je laž nikada mi nije rekla ništa za češkanje - govorio je Milovan.

- Ne se*i, ti si meni govorio da ćeš dolaziti svako veče da uspava moje dete, nije on radio ništa preko granica normalne, ali smetalo mi je to i to kada me je vređao i kada je vikao ispred deteta - rekla je Aleksandra.

- Kako ona čačka mečku kada bih izneo neke stvari, ona bi završila u zatvoru. Ona je ta koja je galamila pred detetom, posle pola sata vikanja ja moram da podignem ton, a to što priča o češkanju a ona je radila mnogo gore stvari. Ona sama sebi kopa jamu i sama sebe kanali, njoj da su cilj pare ne bi ovde gubila honorare. - rekao je Milovan.

Za vreme njihovog sukoba Munjez je dobacio kako će on da brani Aleksandru sve vreme.

- Mi kada se svađamo, on je mene u jednom momentu hteo da gađa ćašama, ali sam se ja pomerila na vreme, polio mi je garnituru isred deteta, opet je stavio nju ispred deteta - govorila je ALeksandra.

- Ovo je ozbiljna budaletina. Ja sam stavio ženu i dete ispred nje jer sam došao ovde, nego njega to boli .

