Dragan Smiljanić Gaga bio je gost u emisiji ''Pitam za druga'', a voditelji Joca Novinar i Stefan Miošević Panda ove noći pokušali su da izvuku što više informacija o odnosu Milice Veličković i Dragana Smiljanića Gage.

- Mi na samom starrtu moramo da raščivijamo moju aferu sa Milicom. Ja jesam otkrio u ovoj emisiji da smo se mi poljubili, ali mi nemamo kontakt više. Ja sam neko ko je njoj pomogao da uđe, što bih ja nju pljuvao? Ja znam mnogo stvari o njoj, ali nema potrebe da iznosim - rekao je Gaga.

- Kako se to desilo? - upitao je Joca.

- Bio je moj sin sa svojim društvom, ja sam došao tu i upoznao Milicu. Ona je mnogo mlada za mene, nije tu moglo ništa da se desi - rekao je Gaga.

- Da li je bilo priča da je ona bila i sa tvojim sinom? - upitao je Joca.

- Nije moj sin nikad imao ništa s njom i ne znam odakle su te priče. Ja to nisam shvatao ozbiljno, zato se nisam oglašavao - rekao je Gaga.

- Da li ti se ona zahvalila, da li ste u kontaktu? - upitao je Panda.

- Ne, nismo se čuli od izlaska. Kada smo bili na superfinalu ''Elite 7'', ona je već znala da sam ja to izjavio, ali mi je Terza odmah prišao i pitao me, ja sam mu rekao: ''To su gluposti''. Nakon toga prišla mi je Milica i rekla: ''Videću ja o čemu se tu radi, pa ćemo se čuti'', ali mi se posle toga nikad nije javila. Ja sam rekao samo da je bio poljubac između nas i to je to. Ja sam se njoj sviđao, ali ja sam to kočio zbog godina, često sam je sinovao - rekao je Gaga, pa dodao:

- Čudno mi je da mi se nije javila posle izlaska, to mi je malo glupo. Njen problem i njena stvar, nisam joj ni čestitao kada je dobila dete - rekao je Gaga.

- Da li osećaš neku vrstu izdaje? - upitao je Joca.

- Pa osećam svakako - rekao je Gaga.

- Sve vreme govoriš: ''Da sam hteo, ja bih pričao'', da li kriješ nešto? - upitao je Joca.

- U pravu ste, ali nema potrebe da pričam. Meni kad je neko prijatelj, nemam potrebu da iznosim neke stvari. Znam neke stvari koje su se pričale unutra, ali neću da pričam - rekao je Gaga.

