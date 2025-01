Rasula se na komade: Anđela Đuričić pokazala pravo stanje, zbog raskida sa Gastozom prolila reku suza! (VIDEO)

Više njie mogla da krije svoja osećanja!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi komentarisao snimak na kojem je Nenad Marinković Gastoz flertovao sa Sofijom Janićijević.

- Ono što su sinoć zamerili je bežanje pravog problema, Anđelino najveće nezadovoljstvo je Sofija. Vidi se da se on sprda sa Urošem, ali ima situacija kad može Sofija drugačije da protumači. Gastoz je branio Sofiju, a Anđela je rekla da zna šta on radi. Ako smo sinoć napali Anđelu zbog Krofaka, onda možemo i Gastoza. Ako je moja greška što sam branio Terzu i podržavao da se drži svog stava, onda je za tebe ovo najveća greška - govorio je Stefan.

- Ja kad sam branio Sofiju to je bilo kad mi je prek*rčilo. Ja nikad nisam branio Sofiju zarad cilja. Anđela, da li postoji nešto što sam ti rekla, pa da kažeš što si rekla da znaš šta ja radim? - pitao je Gastoz.

- Nikad nisam rekao da mi je rekao, samo sam rekla svoje mišljenje. Ne moram da iznesem svoje mišljenje, ja sam sve pratila. Mi smo se svađali oko tog branjenja, jer sam mu ja devojka, a ne druge žene. Za mene je uvek gledao da budem donja, a on gornji - rekla je Anđela.

- Da li misliš da mu se dopada Sofija? - pitala je Ivana Šopić.

- Mislim da je njegov tip - rekla je Anđela.

- Ovo je bilo simpatično, sad više nije. Ja ne želim da se ovde nadmudrujem sa njom i da budem donji. Ona je sve više donja, ja ću da ćutim, a ona će sve više da ide dole - poručio je Gastoz.

- Zamisli da puste klip da dobacujem muškarac i on kaže da sam mu sve više donja. On priča šta bi joj radio, a ja sam donja? Mislim da je izolacija bila pogrešna, ipak je nekim ljudima rijaliti na prvom mestu. To svakim danom sve više dokazuje. Opet sam pala a pokažem svoju iskrenost i nije mi žao. Jadan je, nije muškarac. Ponovo sam na istu p*čku naletela. Cenila bih da mi je rekao da mu se sviđa druga. Ja sam bila sve bolja što se više zaljubljujem, a on sve gori što se više hladio. Dopada mu se druga devojka, boli ga ona stvar za mene. Pričala sam mu samo da bude iskren... Samo mu zameram jer nije ispao muškarac. Nisi muškarac kad je sve lepo, a ne da igraš rijaliti. Njemu je rijalkiti poslednjih sedam dana. Mogu da kažem da neću da razgovaram, ti me ponesi, da li misliš da bih ga odbila? Anđela je bila na prvom mestu kad je čaj i kad su pokloni, a ovako ne postoji. Neću da se pomirim jer neću da se korsti moja emocija. Bolje da mi je teško dva meseca i da do leta budem srećna, a ne da lažem sebe do kraja sezone i da izađem kao poslednja paćenica - dodala je Đuričićeva.

- Da li misliš da si mu se dopadala? - pitala je Ivana Šopić

- Jesam naravno, ali to je zanimljivo, pa kad dobiješ to šta hoćeš prođe te. Sklopila sam kockice i shvatila da je tako. Nisam htela da budem gruba, pustila sam da vidim i videla sam samo sujetu. On savetuje kako neko treba sa mnom. Kad mu je stalo da pijemo čaj nije postojao način na koji nije probam. Sad mu nije bitno i na svaki mogući način pokušava da me ukanali. Bilo je uživanje učestvovati u tome, prelepo. On je mene toliko razočarao, danas mi je pao u očima dodatno. Mene briga za mene, ali njegova prijateljica njegovo muvanje i vezu, kaže da je to veza od tri dana... Sve je ponizila time, a on kaže da je njeno mišljenje. Njemu je sve to ostalo kao loša veza. Iznervirala sam se jer sam se dala, a opet sam ga isp*šila - pričala je Anđela.

