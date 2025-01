Gastoz razapet zbog Sofije: Sanja i Marko mu sasuli gorku istinu u lice, on i dalje bira da veruje u svoju priču! (VIDEO)

Tvrdi da nije flertovao s njom!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Mateja Matijević naredni je dobio reč kako bi prokomentarisao flert Sofije Janićijević i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Odnos Anđele i Gastoza je došao na svoje pravo stanje. Mislim da se ona njemu svidela u početku, sve je njega zaintrigiralo, pa kad mu je odbrusila, to mu je udarilo na muškost. Kako ju je osvojio i došao do svog cilja, počeo je da se hladi. Ja sam govorio: ''Sad mu se sve stvari koje su mu se sviđale, sada mu se ne sviđaju'' - rekao je Mateja.

- Tako je, ja donesem u 2:25 kokice, a on kaže: ''Poranila si pet minuta'' - rekla je Anđela.

- Kako se Anđela zaljubljivala, a on se sve više hladio. Vidim da je on sad iskren, ali već poslednja dva dana spušta loptu i da tu nije iskren. Mislim da je on ovim dobacivanjem Sofijom ponižava Anđelu. Ja ne mogu u mojoj glavi da stavim da mu je provociranje Uroša bitnije od ljubavi prema Anđeli - rekao je Mateja.

- Ja se izvinjavam, to je moj način igre sa njim - rekao je Gastoz.

- Ja ne vidim da Marko može da pomisli u kući da uradi tako nešto - rekao je Mateja.

- Pa drugačiji smo tipovi - rekao je Gastoz.

- Ja sam juče Anđelu napao Anđelu zbog ruža, ali ovo je mala maca šta ti radiš. Okej, ovo se vidi da je zezanje, ali ko je Uroš u tvom životu da bi ti ponižavao svoju devojku. Ti si po meni lik koji se ponaša kao da nikad devojku nisi video u životu. Moraš svaku devojku da postaviš na svoje mesto i da zna kako može da ti se obraća - rekao je Marko.

- Ovo nije Anđelino nagađanje da ti se neko sviđa, ovo je tvoje delo koje gledamo već mesec dana. Ako si tako nekog lepog osvajao i ako znaš kako se Zvezdan ponašao sa Majom, zašto radiš to da je opet povrediš? Ne mislim da ti se sviđa Sofija, ali mislim da tvoje ponašanje nije adekvatno u tvom odnosu - rekla je Sanja.

- Bilo bi bolje da si rekla: ''Dečko mnogo si slobodan, a mnogo si našao ozbiljnu devojku'' - rekao je Gastoz.

- Ja sam te pitala: ''Zašto ne pronađete neku sredinu?'', u ljubavi se nalaze kompromisi - rekla je Sanja.

- Sanja kako komentarišeš njeno svaljivanje na Uroša? - upitala je Ivana.

- Anđela treba da zna da ovo ima isključivo veze sa njenim momkom, a ne sa Sofijom. Mislim da Sofija pušta priču da teče kako bi povredila Terzu jer je on nju povredio - rekla je Sanja.

- Uroš mene provocira, ja Urošu vratim. Kada Uroš nije tu, ja sa Sofijom nemam takvu komunikaciju - rekao je Gastoz.

- Ne pravi sprdnju od svega i nemojte da banalizujete priču - rekao je Uroš.

- Ne vadiš se preko Uroša, već se vadiš iz ovog odnosa. Vidi se da ti se Anđela ne sviđa i po meni je poštenije da ustaneš i da kažeš: '' Meni se ona više ne sviđa'' - rekao je Marko.

- Gastoz samo traži opravdanje i način da se povuče iz ovog odnosa. On je sve okrenuo na sprdnju i na šalu - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.