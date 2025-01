Najlepše mi je bilo kada se zagrlimo i ćutimo: Gastoz pokušao na svaki način da dopre do Anđele, ali bezuspešno, pa svim silama počeo da bljuje vatru!

Ne ide mu od ruke!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su na narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Anđela Đuričić ignoriše Nenada Marinkovića Gastoza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao ovaj klip:

- Gastoz se brinuo o njoj i čak je slao ljude da je pitaju da jede. Ona je njega kulirala, kao da ne postoji što je njega baš iznerviralo - rekao je Luka.

- On sada pokazuje sve više da ne može da me trpi. Ja sam bila prvih dana ljuta i besna kao ris, ali sada me je to prošlo i više nemam taj problem - rekla je Anđela.

- Ja sam svaki dan slao ljude da vide da li je ona gladna - rekao je Gastoz.

- Zašto si preko hrane hteo kontakt s njom? - upitala je Ivana.

- Ja nisam hteo to, hteo sam da njoj bude dobro - rekao je Gastoz.

- Zato je on kukavica, ja to pričam sve vreme - rekla je Anđela.

- Ja više nisam video izlaz iz problema. Jednom sam je zagrlio i rekao: ''Meni samo ovo odgovara'', meni ona nedostaje. Sve mi nedostaje, ali sam se navikao da mi stvari nedostaju. Šta ja osećam to je moja stvar, drago mi je što kažu da sam neiskren. Boli me što mi ona daje ovakve komentare, što se više ona opusti sa ružnim rečima, ja ću mu vratiti. Gledaju me bivše devojke i mislim da mi se smeju - rekao je Gastoz.

- Ja baš mislim da je ovo prvi put da mi se niko ne smeje jer sam shvatila da ne treba moliti muškarca koji želi da ode - rekla je Anđela.

- Ona zna šta mi smeta i ona nikako ne radi da me malo umiri, ona samo nastavlja i dodaje gas - rekao je Gastoz.

- Šta ćemo sa tim što zna da mene povređuje to što radi sa Sofijom preko Uroša? - upitala je Anđela.

- Mislim da moja devojka treba meni da veruje, ja nikakve namere nemam prema Sofiji, ali ona želi da joj se to kaže sedamsto puta i da želi da joj kaže sedamsto prvi. Rekao sam: ''Keti je zaljubljena u mene'', da bih kupio mir i držao konce u svojim rukama. Nikad nisam prihvatio činjenicu da je Keti zaljubljena u mene i ovo je poslednji put da sam rekao ovo, a njena luda glava nek misli šta hoće - rekao je Gastoz.

- Pa ja ću to ponavljati do jula - rekla je Anđela.

- Zato i nismo devojko zajedno, idi bre nađi dečka više, pusti me. Spusti malo prozor, olabavi šiber. Kalupu jedan za krofne, je*alo te tvoje smrdljivo mišljenje - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.