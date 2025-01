Hvala Bogu što se budim kao Ena Čolić, a ne neko od vas: Mateji pukao film, Eni konačno sasuo sve što misli o njoj u lice! (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog u kojem su takmičari imali priliku da vide kako Ena Čolić sa Đoletom Kraljom i Slađom Poršelinom ogovara Aneli Ahmić.

- Ja sam rekla da mi ne smeta niko ko je dobar sa mnom da se druži sa njom - rekla je Ena.

- Ti si ludača koja laže da nije rekla sve ono što je rekla. Žena očigledno 24 sata priča o meni i opterećena je. Bitno je da spominju Staniju i Asmina, ovo je bolest - dodala je Aneli.

- Ja nju napadam za stolom jer je odron, a van stola je ne komentarišem - pravdala se Ena Čolić.

- Meni je zaparalo uši Ena koja totalno kao da nakon toliko vremena ponižava što smo mi stali uz nju. Ti kad si stala na noge i kad si se osnažila i kad se smejemo tvojim uvredama jer su kreativne, ti sad kad si jaka ponižavaš nas koji smo stali uz tebe - govorio je Mateja.

- Meni je zamereno jer nisam stala na Lukinu stranu kad se svađao sa Milenom, nisu je vređali nego govorili da me ona ne poznaje. Ja nisam rekla da me niste branili, nego ne na taj način. Ja sam na navođenjima rekla da sam previše zahvalna na tome. Normalno da sam ojačala jer se ja svaki dan probudim kao Ena Čolić i zato ću stalno da budem jaka. Hvala Bogu da nisam neko od vas, to me teši i daje mi snagu - objašnjavala je ona.

- Da li treba da se pronađem u tome? Ti razgovaraš sad sa mnom. Bilo je primera, vidiš da nam odnos ne postoji i ja sam se povukao - rekao je Mateja.

- Hvala Bogu, lakše mi je ni sa kim da ne provodim vreme - dodala je Ena.

- Isključio sam se iz svega, imaš svoju ljubav. Video sam da umeš i mene da ujedeš i zato sam se povukao. Ne želim više da te komentarišem. Ja ne mogu da verujem koja je misao tebi kreirana u glavi. Što se tiče njihovog odnosa normalno mi je nakon svega što se desilo nakon njenog ulaska. To ćemo da gledamo do kraja - pričao je Mateja.

Autor: A. Nikolić