Grca u suzama: Teodora ne dolazi sebi jer se Bebici ne zameraju stvari koje njoj jesu, učesnici ostali u šoku! (VIDEO)

Suza, suzu stiže!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su na narednom video prilogu imali prilike da pogledaju . Voditeljka Ivana Šopić dala je reč kako bi prokomentarisa

- Ja sam poslednjih dana emotivnija, poenta je da mi zamera neke stvari, a kad ja njemu zamerim njega za to boli ku*ac - rekla je Teodora.

- Mnogo mrsi, a ništa ne kaže. Njemu je problem što sam ja sedeo do Aleksandre. Namerno da sam ja zamerao jer je ona bila povezivana sa tim ljudima i ona je potvrđila sve to što oni pričaju. Ja sam odlučio pre dve nedelje da me ne zanima kako će ona to da gleda, da me ne zanima ko će šta da kaže - rekao je Bebica.

- Onda ni mene više ne zanima - rekla je Teodora.

- Ja sam siguran u svoje emocije, ponašam se onako kako mislim da treba. Ona meni prebacuje iz nekog straha da se ne povezujemo opet. Ona će meni da prebacuje to što sam uradio namerno - rekao je Bebica.

- Meni je mozak spaljen od gluposti. Ona sad drhti ovde jer su klipovi izašli jer ona želi sve da sakrije. Ona njemu puni glavu, kao da se ove godine zaljubila u njega tek i sve mu zamera - rekla je Aneli.

- Je l' ti sumnjaš u neku devojku? - upitala je Ivana.

- Ne, ali meni smeta što se njemu ne zameraju stvari koje se meni zameraju. Stvari koje je on meni zamerao, ja sam morala da ispoštujem - rekla je Teodora.

- Teodora ti imaš pravo njemu da zameraš - rekla je Ivana.

- Ona ne zna kako da se odbrani i izmišlja Aleksandru pre dva meseca - rekao je Karić.

