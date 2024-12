Htela sam da ti rodim dete: Teodora lije gorke suze, Bebica joj raskidom srušio ceo svet! (VIDEO)

Suza suzu stiže!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da se svađaju za crnim stolom.

- Kako ne osećaš potrebu da utešiš osobu koju voliš - pitala je Teodora.

- Nemam, to sam ti rekao i danas - priznao je Bebica.

- Onda nemoj da me lažeš da me voliš, ne mogu da verujem šta mi radiš. Šta sam ja sve trpela... Rekao si da ti je teško kad me gledaš kad plačem, a sad ne možeš da me utešiš- Što me ponižavaš? Što mi radiš ovo - rekla je Teodora.

- Što plačeš? Što nisi ranije mislila o ovome - pitao je Bebica.

- Bilo nam je super, svaku put kad smo imali s*ks gorelo je. Srušio si mi sve, htela sam da ti rodim dete, upoznala sam te sa svojima - rekla je Delićeva.

- I šta si uradila posle - pitao je on.

- Što si mi prešao onda preko toga - pitala ga je Teodora.

- Jer te volim, mislio sam da ću preći preko toga - kazao je Nenad.

Autor: Iva Stanković