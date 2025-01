Kačavenda i Terza zaratili, Bora otkrio da Milena KRIJE Miličinu tajnu, a onda je Dragana pecnula Sofiju: Ja sam probala pitu, a ona... (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević najavio je učesnicima prvi video snimak na kom su imali prilike da vide kako Bora Terzić donosi Dragani Stojančević pitu da jede, te joj i objašnjava kako je spremao.

- Hvala joj na željama, ali će ostati samo na piti, na piti sam, slanoj i slatkoj - rekla je Dragana.

- Je l' ti se sviđa Terza - pitao je Milan.

- Simpatičan mi je...Možda se nećemo videti napolju, sada se upoznajemo i to je to. Ne koči me ništa, samo mislim da nije trenutno prilika i situacija. Da, smatram ga slobodnim, ali ne smatram da treba da ponovi grešku koju je napravio - rekla je Dragana.

- U pravu je, pomagao sam Marku da napravi pitu neku, neke kore su ostale, napravio sam s kremom, a Sanja je rekla da odnesem Dragani, ja sam rekao: "Pa da, što ne bih odneo". Smatram da neće ovde biti ništa, iskreno me ne radi. Ne želim da je uvlačim u probleme jer sam na lošem glasu, želim da je upoznam, družićemo se, a da će ovde nešto biti, neće sigurno - rekao je Terza.

- Sada me je šokirao Terza kada je rekao da ga ona ne radi, pa šta radi sa njom ako ga ne radi...Upoznajete se da biste se smuvali, ne da biste se družili - rekla je Ivanija.

- Neke glupe stvari ovde, trenutno sam rekao da nije situacija da ja ulazim u vezu sa devojkom...Mi pričamo površinski ovde, ne provodimo mi 24 sata - rekao je Terza.

- Počeo je Terza da kopira Munju. Ja ne znam da kuvam, a kažu da ljubav ulazi na usta. Mislim da će ući preko usta u stomak - rekla je Sofija

- Sinoć se ovako smejala, pa fljus drugi klip, ućutala se - rekao je Terza.

- Možda zbog Munje to pominje, jer voli da da prvo pitu, pa onda k*tu - rekla je Sofija.

- Ja probala pitu, a ona k*tu - rekla je Dragana.

- Polako, prvo ide sa pitom - smejala se Sofija.

- E zbog ovoga ja neću da ulazim, da je ovakve debiluše vređaju i sinoć sam prećutao, šta je provokacija, nego smejanje?! Neću dozvoliti da je neko uvredi na konto mene - rekao je Terza.

- Ja radim šta ja hoću, u pravu je Ena, bile smo ti dobre dok smo ti trebale. Ti si jedan smrad i džukac koji je navukao Sofiju - rekla je Kačavenda.

- Hoćeš da kažem šta si pričala za Milicu dok je bila trudna?! To otvara drugu temu - rekao je Terza.

- Zna on dobro šta smo mi pričali - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić