IMA KECA U RUKAVU! Anđela i Sanja u novom ratu, Đuričićeva otkrila da drži Grujićevu u ŠACI (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević najavio je sledeći video klip na kom su učesnici imali priliku da vide pljuvačinu Sanje Grujić i Marka Stefanovića o Anđeli Đuričić.

Voditelj je dao reč Sanji, kako bi objasnila šta se desilo.

- Ovo je pre emisije. Naravno da sam bila naoštrena zbog Anđelinog izlaganja. Ja sam rekla da nije uneta informacija, nego da su to fotografije koje su bile u medijima već godinu dana. Njen sam ulazak u šesticu je bio kvaran - rekla je Sanja.

- Miljana je kao grom iz vedra neba to rekla, mesecima to nije rekla - rekla je Anđela.

- Namerno sam Miljani rekla jer je ona rekla da će udomiti Miljanino dete kao psa - rekla je Grujićeva.

- Od početka sezone niko nije to rekao, a Sanja se baš iz dobre namere na novogodišnjim čestitkama setila toga. Ona je to na loš način shvatila, jer ona polazi od sebe, šta bi ona nekome uradila...Najviše mi je zapala za uho jedna rečenica, a to je: "Treba da oseti bol", koja je to količina bola?! - rekla je Anđela.

- Samo da pitam Gastoza, hoćeš ti da se mešaš u ovo?! Ti si g*vnar. Bolje bi bilo da se ovde zaustaviš - rekao je Stefanović.

- Ja ću da se zaustavim kada god ja budem hteo, a ne kada bude bilo bolje...Ona je loša jer je nabacila priču da je Anđela htela da joj nabaci da joj se skine honorar - rekao je Gastoz.

- Ona već par dana priča o meni, mislim standard. Ona je opsednuta sa mnom i nikada ta opsesija neće proći...Tvrdim da postoji osoba koja zna ovo što ja znam, ali zbog te treće osobe neću reći, a pošto je ona pokvarena, bezobrazna i zla, ja ću da je podbadam s tim - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić