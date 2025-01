Šok! DEMANTOVANI Ivan Marinković dao sve od sebe da se OPERE, Munjez otkrio sve o odnosu sa Poršelinom: Ja sam hteo vezu, a ona da se VUCARA! (VIDEO)

Skandal!

Voditelj Milan Milošević je najavio naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića, a u pitanju je bila jedna njihova rasprava na kauču.

- Pomenuo sam Kristinu i Slađu, ne prija mi da mojoj devojci neko tek tako prilazi. Shvatio sam da mu je itekako odbrusila, nisam to shvatio jer nisam ni čuo. Rekao sam joj da ne sme da dozvoli da može svaki muškarac da joj priđe. Najmanje poštovanja prema meni pokazuje Munja i to je kraj svake priče. Ima pravo da pokuša s njom, mislim da je jasno. Mi smo u vezi nekoj, nije definisano, ja sam u vezi - rekao je Ivan.

- Ja sam čuo na snimku, nema nikakvo pravo da joj zamera jer nisu u vezi. Ovo što je Aleksandra ispričala kako se desilo, to je to, od reči do reči je tako bilo. Oni pljuju ljude sa kojima jedu i piju kafu, kakvo li mišljenje imaju o nama onda?! Sa Slađom i Kristinom doručkuje i jede - rekao je Munjez.

- Poslednji i najsvežiji primer su Munjez i Slađa - rekao je Marinković.

- Ovako si me savetovao kao moj otac u pabu. Volim te, ali nikad nije kasno, ostalo je još pet meseci da ne budem za vucaranje. Hvala ti Ivane puno - rekla je Poršelina.

- Slađa je htela da se vucara, ja sam hteo vezu. Ja nisam spomenuo u lošem kontekstu kao Ivan, a ona se i dalje smeje, tako da toliko od mene - rekao je Munjez.

- Mene niko ne može da skine nikome, ako nešto želim da uradim, ja ću uraditi - rekla je Aleksandra.

- Ona je radila kod mene za pare i to za dve glave (200 evra) - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić