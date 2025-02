Dokazio si se mom ocu: Anđela nakon lavine Gastozovih poniženja zadala brutalan udarac, njemu maca pojela jezik! (VIDEO)

Ne smiruju strasti!

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Njih dvoje su imali svađu jer joj je on zamerio što ga je uporedila sa bivšim partnerom.

- On kaže da ga nervira jer kaže da si ga uporedila sa prethodnim odnosom. Šta znači da si se opet razočarala? - rekao je Darko.

- Svako razočaranje je veliko kad nešto gradiš. Za mene je ova veza od početka muvanja nešto najlepše što mi se dogodilo, totalno nešto novo. Ja njega ni sa kim ne mogu da uporedim, on je nešto novo. Moje razočaranje je ekstremno veće. Naravno da je razočaranje kad veza propadne. Ne mogu da verujem da je bilo prelepo dok je trajalo. Stvarno je bio zdrav, lep i normalan odnos. Razočaranje mi je sve veće jer ne mogu da ga prepoznam. Stvarno sam verovala u nešto što smo zajedno gradili. Moja razočaranje je veće nego ikada baš jer je odnos bio prelep. Ovo je za mene moj najlepši odnos ikada - govorila je ona.

- Okej, povlačim reč i pogrešno sam razumeo - dodao je Gastoz.

- Ja sam zato rekla da sam najviše razočarana. Ne kažem da je samo on doprineo tome, mi smo 50-50 i svestan je toga. Očigledno mi je inat veći od bilo čega i ponos. Ja da vidim bilo kakav elan sa druge strane verovatno bih i ja spustila loptu, ali ja to ne vidim - pričala je Anđela.

- Kako komentarišeš to što Gastoz kaže da ima razloga što dolaze pitanja za Mateju i tebe? - pitao je Darko.

- Iskreno, mislim da se sprda. Vrlo on dobro zna da tu ništa ne postoji, ni sa moje, a ni sa njegove strane. Gledaoci kad vise posle odnosa od pre tri godine da pričamo naravno da će da pomisle da smo se zbližili, ali nigde veze. Provodim vreme sa ljudima, nemam razlog da ga izbegavam - odgovorila je Anđela.

- Kojim postupcima je Gastoz pokazao da je Keti neko, a ti niko? - upitao je Darko Tanasijević.

- Prvo je rekao. Jede sa ženom koja me blati na sva moguća zvona. On brani i sad tu ženu od mene. Ti si mene psovao, prokleo da ne ustanem iz kreveta, polivao kečapom, a ja sam se tebi javno izvinila. Ti treba to da prihvatiš, a nabacuješ mi i dalje. Ja znam kako me posmatra svaki muškarac u ovoj kući, tako i on zna. On je nju za Bred Pit - govorila je Anđela.

- I za tebe sam - rekao je Gastoz.

- To je toliko evidentno da me je sramota da ponavljam. Gledaoci, molim vas ne glasajte više za mene, nedostaju mi mama i tata. Mene je blam. Nekad me je bilo blam mog ponašanja, sad nema zbog čega. Ove godine mogu da mi pljunu pod prozor - govorila je Anđela.

- To što radiš i imitiraš Keti je blam. Žena koja plače za svoje dete je blam i samim tim si ti blam. Vidim da je puna energije, pa neka nam opere tanjire ova princeza. Samo nam se skini i uživaj - rekao je Gastoz.

- Šta si ti kad imitiraš svoju devojku koja je bila tvoj izbor? Na istom smo. Bar da mi je neku ribu upetljao u vezu, ovo je baš blam. Da je Sofija ja bih rekla da je riba, mlada, zgodna i bilo bi mi krivo i ljubomorna sam - dodala je Đuričićeva.

- Riba i po je, ima dete od 15 godina - poručio je Gastoz.

- Ja znam da ona njega ne zanima u tom smisli, iako je sad veliča i govori da je boginja, a ja da sam blam. Ona je rekla da je naša veza od tri dana i da ne postoji. On to dozvoljava i da poštuje njeno mišljenje. Ja sam izgleda sama bila u toj vezi, sama pravila čajanke, ljubila se kao delfin i sama dolazila. Sve to sama Keti treba da vidi. Ti si dokazao mom ocu reči koje si rekao na toj garnituri - pričala je Anđela.

- Isto sam mu dokazao da si teška kao zemlja. Teške reči kad je frka -

- Sigurna sam da si ponosan na svoj proizov

Autor: A. Nikolić