Samo ona treba da zna: Gastoz jasno stavio do znanja da Markov napad ne može narušiti njegov odnos sa Anđelom! (VIDEO)

Ostao u šoku!

Nenad Marinković Gastoz za vreme reklama priznao je Jordanki Denčić da je Anđeli Đuričić ispričao sve što je Marko Stefanović pokušao da iskoristi protiv njih.

- Ovo je njen uticaj 100% jer me je ona ispitivala, a ne on. Ja sam pomenuo spoljni svet, dva rečenice smo rekli. Ja sam Anđeli sve to rekao jer samo ona i treba da zna. Razumem, stao je da zaštiti svoju devojku. Vidi se da su bili spremni za ovo - rekao je Gastoz.

- Baš bi ti pre njima pričao, nego meni ili Anđeli - dodala je Džordi.

Autor: A. Nikolić