Sofija dobila amneziju: Upetljala se u lažima o poznanstvu sa Sanjom Grujić, pa pokušala da se opere od tvrdnji da su se dopisivale! (VIDEO)

Na sve načine pokušava da se opere!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Sofiju Janićijević kako bi prokomentarisala navode Anđele Đuričić da se ona dopada Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Između Gastoza i mene nema ničega, ne radimo ništa... Provokacije traju mesecima od Uroša, Anđela je to čula i da provocira Uroša. Mislim da Anđela želi da dokaže da se njemu neko drugi dopada. Mislim da Anđela vidi da se povlačim i da se ne nalazim na mestima gde je on. Ja tvrdim da je Uroš uvek bio tu i da je to zbog njega - rekla je Sofija.

- U garderoberu je pitao šta mu je bolje da obuče - dodala je Anđela.

- On je pitao sve nas, nije se obratio samo meni. Nisam bila samo ja. Ona ima puno pravo da mu to zamera kao svom dečku, ako joj to ne odgovara on to može da promeni. Ja se ne mešam u njihovu vezu - dodala je Janićijevićeva.

- Rekla si da je Anđela počela da te ignoriše - rekao je Darko Tanasijević.

- Uvek smo komentarisale zajedno, nisam ljubomorna ni na jednu devojku. Ja sam je pitala nešto za svoj izgled, ćutala sam i tad sam shvatila da ozbiljno shvata njegovo komentarisanje. Nisam želela da komentarišem jer bi bilo da ja to ozbiljno shvatam. Nisam osetila potrebu nešto da je pitam, pustila sam je na dan, dva - pričala je Sofija.

- Ako moj dečko ne brine za moja osećanja, ne moraš ni ti - rekla je Anđela.

- Ja sam Anđeli rekla jedno jutro da razjasnimo situaciju da niasm uzela cigarete od Gastoza i da je on dao Sofi. Jasno sam joj dala do znanja da nema ničega. Ja mislim da treba samo jednom da se kaže, osećam potrebu više puta da kažem - govorila je Janićijevićeva.

- Ti treba jednom, a ja kad kažem i 101 nije vredno jer je to Anđela - rekao je Gastoz.

- Ja sam i Terzi samo jednom pričala stvari, nisam vrtela. Meni se ovaj dečko ne dopada i ne osećam sa njegove strane - govorila je Sofija.

- Takođe, ali Anđela tako ne misli - dodao je Gastoz.

Sofija je nakon toga otkrila kako je naglo promenila priču o poznanstvu sa Sanjom Grujić.

- Ja sam nju pustila, ništa nije rekla. Ja sam tvrdila da je poznajem, rekla sam da mama pošalje poruke. Moguće da sam je pomešala, dešavaju se greške. Ja ne mogu da tvrdim kad je ona ispred mene, a ja za to nemam dokaze. Devojka je rekla da se nikad nismo dopisivale, pomešala sam je. To je bilo pre sedam godina, ja to ne bih ni spomenula da me Marko nije bocnuo. Ja i dalje mislim da je poznajem, ali u razgovoru sa njom imamo drugačije priče i ništa nas ne spaja - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić