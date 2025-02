Žestoka povratna: Aneli misli da nema leka za Enino izlečenje od Anelitisa, uzvratila joj žestoko na sve gnusne uvrede! (VIDEO)

Neće da joj ćuti!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Aneli Ahmić kako bi odgovorila na sve prozivke Ene Čolić.

- Pojedini gledaoci su shvatili da Ena boluje od "anelitisa" koju terapiju bi joj dodelila?

- To je teško. Nikako ne postoji način da se izleči sve dok sam tu i imam ovakvu zadnjicu, kukove, kosu, facu - rekla je Aneli.

- Stavite joj cenovnik - dodala je Ena.

- Danas su mi nominacije zapečatirale kad je pričala za moju kuću, gde je bio Uroš kod mene i ja sam mu rekla da kaže kakva je jer se on oduševio kad je ušao. Moja kuća je jako lepa, ispunjena decom, ljubavlju, mojom majkom, domaćinska i tu lepo živimo - govorila je Aneli.

- Kako komentarišeš što ti Ena stalno nabija na nos tvoje s*ksualne odnose i da će to tvoje dete da gleda, da li ima pravo? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ona spominje malu devojčicu koja za 19 dana puni četiri godine kao da je učesnik rijalitija. Kako sam ja čula Asmin je rekao da je neke stvari govorio u revoltu, a ona non stop spominje ne samo šta je Asmin govorio nego još i dodatno. Kako moje dete ne zna ko je otac. Asmin nije rekao: "Nema ko je nije j*bao, pa se ne zna ko je otac". Jasno se dalo ko je otac i da sam ja samo sa Asminom bila. Najbitnije je da je moje dete srećno. Non stop spominje abortus... Meni je van svake pameti da decu naziva kopiletima, ja to ne mogu da shvatim - pričala je Aneli.

- Meni je van svake pameti da se ona kune u dete da neće imati odnose, pa ih opet ima - rekla je Ena.

- Jesam, iz revolta i ja sam se pokajala zbog toga - dodala je Ahmićeva.

