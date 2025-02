Njoj smeta jer mene podržavaju: Milovan otkrio kakve sukobe ima sa Aleksandrom, ona otkrila koga više ceni njega ili bivšeg muža (VIDEO)

Šok!

Novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević je podigao Aleksandru Nikolić kako bi sa njom porazgovarao o porodici Minić;

- Naravno da imaju prljavi veš kao i svaka porodica, znam sve o njima, o lošim stvarima koje su se dešavale o njegovoj porodici - rekla je Aleksandra pa dodala:

- Moram da kažem da ja ne znam na šta to on ima da kaže o meni i to što on meni konstantno preti. Meni je Milovan govorio da mi Uroš radi o glavi, a Uroš da mi Milovan radi u glavi. - rekla je Aleksandra.

- Milovan nije postojao kada je ona imala problem sa Urošem - dodala je Aleksandra.

- Na mene je Aleksandra krivna jer sam izneo mnoge situacije, mada je mnogo više kivna na ljude koji su meni pružili poršku. Ja nikada nisam uradio ništa loše njenom detetu, iako je ona rekla juče da će moje dete napolju svi da j... ona će zapamtiti tu rečenicu dok sam živ, a ja za malu Anastasiju nikada ništa ružno neću reći. Ona je izmuzla i mene i Urša koliko je mogla - rekao je Milovan.

Autor: N.B.