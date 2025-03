On se samo druži: Terza otkrio kakve namere ima sa Aleksandrom, Ivan udario na njega i njegove odnose u kući (VIDEO)

Au!

Ivan je nakon toga saznao da ga je Aleksandra ogovorala:

- Ja znam šta je ona pričala i sa kim, a ona i Milovan su se godinama spremali za rijaliti. Ona je sve govarala , i devojke i muškarce u kući - rekao je Ivan.

- Samo pričaj ti, ja imam da kažemn svašta - rekla je ALeksandra.

- Na snimiku vidimo kako se Terza zajebava i muva sa Aleksandrom, ja sam na njega takovog navikla - rekla je Teodora.

- Ja i Aleksandra imamo drugarski odnos, to se zezamo i to je to - rekao je Terza.

- Ma ja sam kriva što nju koriste - rekla je Sofija.

- Meni je Aleksandra draga osoba, a ja se možda i pravdam, kome nije bitno - rekao je Terza,

- ON je rekao da mu je Aleksandra bila inat, a sada je pokazao da ne može bez Sofije da živi, a ona je govorila da sam ja rijaliti igrač koji nju koristi, a ti si Inat devojka. - rekao je Ivan.

Autor: N.B.