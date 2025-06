Da je najgora na svetu... Anđela nije ispunila Gastozova očekivanja, on otkrio svoje PRAVE NAMERE! (VIDEO)

Au!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić ponovo su dospeli u raspravo zbog njihovog ljubavnog odnosa koji je pre nekoliko dana pukao.

- Da ispravimo to da se vratimo mesec dana u nazad i da moji postupci budu mnogo bolji. Šta drugo da kažem? On je u pravu, ako je tako onda okej - rekla je Anđela.

- Mislim da je to baš zbog naših komentara, pritisak koji sledi tek. On čeka da se ona opravda pa da ustane i kaže da je bio u pravu za sve. Koji je pogled zbog kog ste vi završili? - rekao je Bebica.

- Ja sam samo hteo da ona bude jako normalna prema meni. Imali smo idilu i sve se menja u 24 sata. Sad je devojka koja gleda klip i ispod časti joj je. Znam kakav sam i da mi je karakter nula, posebno kad sam zaljubljen, da je najgora na svetu boleo bi me ku*ac za sve. Samo sam hteo da joj dam do znanja da nisam dobro i da vidim šta će da me snaše. Vidi čuda, shvatila je i razumela me - rekao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić